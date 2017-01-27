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Sabiha Gökçen
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Sabiha Gökçen'in işgali davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi

Mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi

27 Ocak 2017 Cuma, 16:44:04 Güncelleme: 17:50:19 DHA

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesi ile 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın beşinci duruşması sona erdi.

5 gün süren duruşmalarda 28 tutuklu sanığın sorgusu yapıldı. Sorguların ardından tutuklu sanıkların avukatları ve sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Duruşma savcısı, sanıkların kendi iradeleri ile eylemi sonlandırmadığını, havaalanında toplanan halkın sanıkların direncini kırdığını belirterek tüm tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yaptığı duruşmaya, 1'i yüzbaşı, 3'ü üstsubay, 4'ü astsubay ve 20'si uzman çavuş ve uzman erbaştan oluşan 28 tutuklu sanığın tamamı katılırken, erlerden oluşan 34 tutuksuz sanıktan 7'si katıldı.

İlk dört duruşmada 28 tutuklu sanığın sorgusu tamamlandı. Duruşmada, sorgusu biten tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleri alındı.

Duruşma savcısı, sanıkların kendi iradeleri ile değil havaalanında biriken vatandaşların direnci ile eylemlerini sona erdirdiklerini belirterek tahliyelerinin reddine karar verilmesini istedi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak sanıkların Bylock kullanıcıları ile görüşüp görüşmediğini, görüşmüş iseler görüşme yoğunluğuna ilişkin irtibat raporunun gönderilmesini istedi.

2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na müzakere yazılarak o gün izinli olduğu halde göreve çağrılan personel ile göreve çağrılmayan personelin listesini isteyen mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı Nisan ayına erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 4 asteğmen ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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