Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Malul sayılmayan terörle mücadeledeki gazilerimizden kalıcı hasarı olan, organ kaybı olanlar için yeniden bir değerlendirme yapılacak ve aylık bağlanması sağlanmış olacak." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Bakan Kaya, Anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Biz her konuda olduğu gibi milletimize tam olarak güveniyoruz. Milletimizin bu konuda en doğru kararı vereceğine de inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi yasama, yürütme ve yargının tam olarak eş güdüm içinde olduğu ama bağımsız olarak işlediği, aslında çok etkin bir sistem. Bu sistemle seçilmiş cumhurbaşkanı, yürütmesiyle birlikte çok etkin bir şekilde hızlı karar alabilecek yeteneklerde olacak. Parlamento da yasaları yapacak aynı zamanda da yürütmeyi aslında bir nevi sorgulayabilecek. Meclis önergeleri, araştırma önergeleri, soru önergeleriyle denetimi de yapabilecek bir sistem. Cumhurbaşkanı da aynı şekilde denetime açık olacak. Biz milletimize güveniyoruz, milletimiz seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini tam olarak kullanmasına onay verecektir diye düşünüyoruz."

Bugüne kadar her seçimde olduğu gibi bu referandumda da kapı kapı dolaşarak milletten destek isteyeceklerine dikkati çeken Kaya, "15 Temmuz'da aslında bu millet hiçbir şekilde vesayet odaklarına söz vermeyeceğini göstermiş oldu. 15 Temmuz'da nasıl ülkemizi karanlıktan aydınlığa o gece milletimiz getirdiyse, ben bu anayasa değişikliği teklifinde de vesayetçilere, statükoculara, değişime karşı direnenlere en önemli, en güzel cevabı yine milletimizin vereceğine inanıyorum. Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletimizindir. Biz milletimize tam olarak güveniyoruz ve milletimiz ne derse o olacak." ifadesini kullandı.

'300.9 MİLYON LİRA PARA TOPLANDI'

Bakan Kaya, 15 Temmuz şehit yakınları için vatandaşlardan çok yoğun yardım talebi geldiğini, bunun üzerine Başbakanlık genelgesiyle bakanlık koordinasyonunda 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını anımsatarak, "Bu kampanyayla 20 Ocak tarihi itibarıyla 300.9 milyon lira toplandı. Bu paranın kullanım usul ve esasları Başbakanlıkça belirlenecek. Öncelikle şehit yakınlarımız, ağır yaralı gazilerimiz, gaziler için kullanılacak. Usul ve esasları üzerine çalışıyoruz, henüz kullanılmadı." dedi.

'TERÖRLE MÜCADELE GAZİLERİMİZ İÇİN BİR DÜZENLEME YAPTIK'

Bakanlık bünyesindeki Şehit Yakınları Gaziler Daire Başkanlığının 15 Temmuz gecesinden itibaren şehit yakınları ve gazilerin ihtiyaçlarını gidermek üzere gece gündüz demeden çalışmaya başladığını aktaran Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir ayrım yapılması söz konusu değil. Daha önce şehit yakınlarının bir istihdam hakkı vardı, biz bunu ikiye çıkardık. Yapılan yasal düzenlemeyle şehit yakınlarının artık iki istihdam hakkı var. Sivil terör mağdurlarının hakkı yokken artık bir istihdam hakkı ve yakınlarına tazminat ödenmesi ve aylık bağlanması var. Vazife malullüğü sebebiyle, sivil olan memurların daha önce hiçbir hakkı yokken bir istihdam hakkı verildi onlara da. Hayatını kaybedenlere bir istihdam hakkı, malul olanlara da bir istihdam hakkı verildi. En son çıkan Kanun Hükmünde Kararnameyle malul sayılmayan terörle mücadele gazilerimiz için bir düzenleme yaptık. Malul sayılmayan terörle mücadeledeki gazilerimizden kalıcı hasarı olanlar, organ kaybı ve kalıcı sekeli olanlar için yeniden bir değerlendirme yapılacak ve uygun görülenlere 1053 sayılı nizamname kapsamında aylık bağlanması sağlanmış olacak. Geriye dönük de çalışacak. Terörle mücadelede yaralanmış olanlar başvurduğu takdirde o tarihten bugüne kadar aylık bağlanması söz konusu olabilecek. Biz hiçbir şehit yakınlarımız, gazilerimiz arasında ayrım yapmıyoruz. Onların emanetlerine, evlatlarına, çocuklarına gözümüz gibi bakmak istiyoruz."

Bakan Kaya, "Bin 200 kişilik psikososyal destek ekibi sosyal çalışmacı arkadaşımız terör olaylarının yaşandığı 11 ilimizde, 50 bin haneye ulaştı ve yaklaşık 300 bin kişiye bu manada ulaşmış olduk, onlara destek olduk. Gittiğimiz evlerde hem ekonomik destek, kira, barınma yardımı, okula gidemeyen çocukların tespiti ve okul hayatına geri döndürülmesi, engelli, bakıma muhtaç olanlara aylık bağlanması, psikososyal açıdan destek ihtiyacı olan bireyler varsa onların psikososyal destek almasını sağlamak üzere elemanlarımız ev ev, kapı kapı dolaşıyor." diye konuştu.

BOŞANMA SÜRECİNDEKİ ÇİFTLERİN YÜZDE 38'İ VAZGEÇTİ

Bakan Kaya, "Aile yapısını güçlendirmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Doğum yardımlarından şimdiye kadar kaç anne, kaç bebek faydalandı? Toplam destek miktarı nedir?" sorusu üzerine, sosyal politikaların odak noktasına aileyi aldıklarını, sorunlara ailenin merkezde olduğu bir şekilde çözüm üretmek istediklerini söyledi.

Boşanma öncesi, sırası ve sonrasında verdikleri destek programına da değinen Kaya, şöyle devam etti:

"Aile ve boşanma danışmanlığı adı altında verdiğimiz destek programımız, çok kıymetli bir eğitim programı. Burada çiftlerin boşandıktan sonraki yaşamlarına uyum sağlayabilmeleri için eğitimler veriyoruz. Tek ebeveynlik, yeni yaşama adapte olma, çocuğun boşanma sürecinden en az etkilenebileceği konularında... Boşanma sürecinde danışmanlığımıza başvuran yaklaşık 7 bin 500 çiftimizden 2 bin 884'ü, yaklaşık yüzde 38'i evliliğini devam ettirme kararı aldı. Böyle de bir boyutu var. Burada ailenin korunması esas ama eğer aile sağlıklı, huzurlu bir şekilde devam ettirilemeyecek hale geldiyse elbette ki boşanma o zaman faydalı bir hale geliyor. Şiddet olacaksa Allah korusun. Evliliğin sağlıklı bir şekilde yürümesini istiyoruz. Yüzde 38 iyi bir oran. Bunun yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

'RUHSATLANDIRMASI OLMAYAN YERLERİ KAPATACAĞIZ'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, bakanlığa bağlı olarak hizmet veren aile danışma merkezleri bulunduğunu belirterek, bu merkezlerden 46'sının bakanlıktan ruhsat almış durumda olduğunu söyledi. Kaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'da görüyorum mahalle ve sokak aralarında aile danışma merkezi levhasıyla iş yapan aile danışma merkezleri var. Bize buralar hakkında çok fazla ihbar geldi. 'Buraya giden çiftlerin hep boşanarak çıktığına' yönelik gelen ihbarlar üzerine denetimlere başladık. Gerçekten birçok yerin ehil olmayan kişiler tarafından açıldığını gördük. Aile danışma merkezinde aile danışmanlığı sertifikası dahi olmayan, üniversite mezunu dahi olmayan, denklik almış bir diploması olmayan kişiler tarafından bu merkezlerin işletildiğini gördük. Bu konuda önlem almaya başladık. Denetimlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Yetkin kişiler tarafından açılmayan ve ruhsatlandırılmayan yerlerin kapatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü ailelerin sağlıklı, huzurlu birlikteliği bizim için çok önemli. Çiftlerimiz aile danışma merkezlerine gidecekse mutlaka ve mutlaka ehil kişiler tarafından işletildiğinden emin olsun sonra gitsinler. Denetimlerimizi hızlandırdık. Sıkı bir takiple denetimlerimizi yapacağız. Ruhsatlandırması olmayan yerleri kapatacağız."

Kaya, çeyiz hesabı projesi çerçevesinde yaklaşık 24 bin gencin bankalarda mevduat hesabı açtığını ve 17 milyon lira mevduatın biriktiğini söyledi. Kaya, 27 yaşından önce evlenecek gençlerin çeyizlerine devlet katkısı vermek üzere bu projeyi başlattıklarını ifade ederek, "Yüzde 20'ye kadar bir destek söz konusu olacak. Yine konut hesabı da hiç evi olmayanlar için verdiğimiz bir destek. Şu an 7 bin kişi konut hesabı açmış durumda ve 28 milyon lira mevduat birikmiş. İlk evlerini almalarında biz de devlet olarak katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Doğum yardımlarına da değinen Kaya, "İlk çocuğa 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üç ve sonraki çocuklar için de 600 lira olmak üzere doğum yardımı yapıyoruz. Şimdiye kadar 1 milyon 770 bin çocuk için 755 milyon lira doğum yardımı yaptık." dedi.

'KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMINI 49 BİNLERE ÇIKARDIK'

Kaya, 623 bin engelliye aylık verildiğini bildirerek, "AK Parti iktidarlarından önce engelliler, bir odaya kapatılan, ailelerinin toplum içine bile çıkarmak istemediği bireylerken, bugün engellilerimiz hayatın içine daha fazla girebilsin diye çok büyük gayretler sarf ediyoruz." diye konuştu.

Erişilebilirliğin, engellilerin topluma entegresi için önemini vurgulayan Kaya, "2002 yılında kamudaki engelli istihdamı 5 bin 700 iken, bugün bizim en son ağustos ayında yaptığımız atamayla kamuda engelli istihdamını 49 binlere çıkardık. İşçi statüsünde de AK Parti iktidarı öncesinde, 45 bin engellimiz kamu ve özel sektörde işçi statüsündeyken, bugün 99 bin kişi işçi olarak kamuda ve özel sektörde çalışabiliyor." ifadesini kullandı.

Eşi vefat eden kadınlara verilen 250 liralık aylığı artırmak için de çalışmaların sürdüğünü bildiren Kaya, bu konuda bazı muhtaçlık kriterleri bulunduğunu anımsattı.

KANSER HASTALARI VE KRONİK HASTALARA SOSYAL YARDIM

Sosyal yardımlara da değinen Kaya, "Yeni bir sosyal yardımımız var. Kronik, ağır hastalığı olan, kronik hastalığı sebebiyle maddi açıdan çok ciddi bir şekilde zarar görmüş, son dönem, terminal dönem kanser hastaları, devlet tarafından düzenli takibi yapılan tüberküloz hastaları, SSPE, kas hastalıkları gibi ağır kronik hastalıklarda muhtaç duruma düşmüş vatandaşlarımıza da yeni bir yardım çalışması yapıyoruz. Detayları Sağlık Bakanlığı ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konudaki detayların ilerleyen günlerde ortaya çıkacağını belirten Kaya, sosyal yardım kapsamında çocuklara da destek olduklarını, kuruluşlarda bakım altında bulunan 11 binden fazla çocuğun ailesinin yanında desteklenerek, aile yanına döndürüldüğünü söyledi.

'FETÖ İLE İLİŞKİLİ KORUYUCU AİLELERDEN ÇOCUKLAR ALINDI'

Koruyucu aile sistemine ilişkin ciddi bir denetim mekanizması bulunduğunu, sosyal çalışmacıların da düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Kaya, "FETÖ terör örgütüyle iltisakı tespit edilen 9 koruyucu aileden evladımızı aldık. Çünkü çocuklarımızın güzel, aydınlık geleceğe, sağlıklı birer birey olarak hazırlanmalarını istiyoruz, terör örgütüyle iltisaklı kişilerin yanında beyinlerinin yıkanmasına izin veremezdik." diye konuştu.

ŞİDDETLE MÜCADELEDE 71 BİN POLİS, 463 BİN ER VE ERBAŞ EĞİTİLDİ

Şiddetle mücadele kapsamında bilinç, farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimler verildiğini aktaran Kaya, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 71 bin polisimizi, hakim ve savcılarımızı eğitiyoruz. Askeriye ile yaptığımız anlaşmayla birlikte silah altındaki er ve erbaşlara eğitim veriyoruz ki bu çok önemli. 463 bin er ve erbaşımıza bu konuda eğitimler verdik. Önümüzdeki dönemde de bu eğitimlerimiz artarak devam edecektir." dedi.

ŞİDDETE KARŞI 'TOPLUMSAL SEFERBERLİK' ÇAĞRISI

Bakan Kaya, şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz 15 Temmuz'u yaşamış bir milletiz, milli birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu yaşadık, gördük. Şiddete karşı da toplumsal bir seferberlik oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Bu, herkesin meselesi. Yanıbaşınızda bir kişi şiddete uğramışken huzurlu, rahat bir şekilde oturamamamız gerekiyor. Bu bilinçle özellikle annelerin çocuklarını çok hassas bir şekilde yetiştirmeleri gerekiyor."