CHP heyetinden yaralı partiliye ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve bazı milletvekilleri, silahla yaralanan CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi M.D'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Altay, Canpolat ile CHP İstanbul milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Onursal Adıgüzel, M.D'nin tedavisinin sürdüğü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

İl Başkanı Canpolat, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, referandumla ilgili 959 mahallede "hayır" kampanyası yürüttüklerini belirterek, dün akşam kampanya afişi asan gençlik kolları üyelerinin önlerinin kesildiğini ve silahla ateş açılması sonucu bir kişinin ağır yaralandığını söyledi.

Bir soru üzerine, saldırının, afiş asılmasına yönelik gerçekleştirildiğini öne süren Canpolat, konunun araştırılması için CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in görevlendirildiğini açıkladı. Canpolat, "Bunu yapanların derhal yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz." dedi.

Barış Yarkadaş ise CHP'li gençlerin, Maltepe Zümrütevler'de durdurulup kimlik sorulduğunu, itiraz etmeleri üzerine de bu kişilerce takip edildiklerini kaydederek, "Yaklaşık yarım saat sonra arkadaşımızın aracına ateş ediliyor. Arkadaşımız adeta öldürülmek isteniyor." şeklinde konuştu.

Onursal Adıgüzel de bu işin kınamada kalmamasını, sorumluların ortaya çıkarılmasını istediklerini vurguladı.

M.D'nin babası İlyas D. ise oğlunun hafriyat işiyle uğraştığını, kimseden tehdit almadıklarını dile getirerek, "Bildiğim tek şey var, çocuğumun afiş asarken yaralandığıdır." ifadesini kullandı.

İlyas D, silahla ateş açılması sonucu oğluna iki kurşun isabet ettiğini söyledi.

"SADECE DÜZENLENECEK PANELLE İLGİLİ AFİŞ YAPIŞTIRIYORDU"

Bu arada, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, referandum çalışmaları kapsamında Anadolu ve Trakya turuna başladı.

Tekin, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Zonguldak ziyareti öncesinde Suadiye'deki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, CHP Gençlik Kolları üyesi M.D'nin uğradığı saldırıya ilişkin "Sadece düzenlenecek panelle ilgili afiş yapıştırıyordu. Umut ederim ki bu tatsızlıklar tekrar yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

Düzenleyeceği tura değinen Tekin, "Referandumla ilgili fikirlerimizi anlatmak üzere İstanbul'dan otobüsle yola çıkıyoruz. Önce Kocaeli ve Sakarya'ya, sonra Bolu ve Zonguldak'a geçeceğiz. Trakya'yı ve Ege'yi dolaşmak istiyorum. Zaman olursa tüm Türkiye'yi gezmek istiyorum. Biz neden, hangi gerekçelerle 'hayır' dediğimizi anlatacağız." dedi.