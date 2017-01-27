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Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'ın o sözlerine yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'a sosyal medya üzerinden cevap verdi

27 Ocak 2017 Cuma, 18:41:18 Güncelleme: 18:48:04 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde düzenlenen GENÇDES 2017 Projesi'nde yaptığı konuşmada söylediği, "HDP ayağını kaldırıyor, CHP ayağını basıyor. Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey milli şefin partisi ne hale düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine. Bu değişikliğin sebebi CHP'dir." sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

CHP lideri, Başbakan Yıldırım'a, "Sayın Binali Yıldırım, Habur’da seyyar mahkemeleri kim kurdu? Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini teröristlerin ayağına kim götürdü? İmralı’daki masaya kimler oturdu? Terör örgütü lideriyle başkanlık pazarlığını kimler yaptı? Adaya MİT müsteşarını kim gönderdi? Oslo’da terör örgütüyle masaya kimler oturdu? Masaya oturulması talimatını kim verdi? Türkiye’yi seviyorsan önce bu sorulara cevap ver." dedi. 

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