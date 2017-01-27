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Bekir Bozdağ: Hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez
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Bekir Bozdağ: Hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez

Yunanistan'dan 8 darbeci firari askeri iade etmemesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter hesabından açıklama yaptı

27 Ocak 2017 Cuma, 18:47:50 Güncelleme: 20:50:38 AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade edilmemesine ilişkin, "Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Yunanistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın, ret kararının haksız ve siyasi bir karar olduğunu belirten Bozdağ, söz konusu kararı yargının vermesinin de gerçeği değiştirmeyeceğini ifade etti.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçeyle izah edilemez, düzeltilemez. Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir. Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum."

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