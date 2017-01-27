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Marmara'da gemi batıyor
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Marmara'da gemi batıyor

Zeytinburnu açıklarında demirleyen gemi batmaya başladı. Geminin içinde mürettabat olmadığı öğrenildi

27 Ocak 2017 Cuma, 19:18:34 Güncelleme: 21:11:11 HABERTURK.COM

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" isimli kuruyük gemisi kıç kısmından su alıp batmaya başladı. Deniz polisi çevrede güvenlik önlemi alırken, kıyı emniyeti de bölgeye 1 römorkör ve tahlisiye botu gönderdi.

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi harekete geçti. Ekipler, kıç kısmından su alarak kısmen batmış haldeki "Bereket" isimli kuruyük gemisinin çevresinde önlem aldı. Kıyı emniyete de bölgeye 1 römorkör ve 2 tahlisiye botu gönderdi.

4 YILDIR DEMİRLİYDİ

İki bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" isimli geminin 4 yıldır Zeytinburnu açıklarında demirliği olduğu ve borçları nedeniyle de gemi üzerinde haciz kararının bulunduğu öğrenildi. Mürettebatı bulunmayan gemi ile ilgili herhangi bir kurtarılma talebinin de bulunmadığı belirtildi.

VALİ ŞAHİN BİR SÜRE ÇALIŞMALARI İZLEDİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kısmen batan geminin bulunduğu sahile giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Şahin kısa bir süre çalışmaları izledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Nihat ULUDAĞ/ İSTANBUL

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