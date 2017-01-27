Marmara'da gemi karaya oturdu

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunurken batmaya başlayan kuru yük gemisinin karaya oturduğu belirtildi. Deniz polisi çevrede güvenlik önlemi alırken, kıyı emniyeti de bölgeye 1 römorkör ve tahlisiye botu gönderdi.

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi harekete geçti. Ekipler, kıç kısmından su alarak kısmen batmış haldeki "Bereket" isimli kuruyük gemisinin çevresinde önlem aldı. Kıyı emniyete de bölgeye 1 römorkör ve 2 tahlisiye botu gönderdi.

Büyük bir kısmı batan geminin karaya oturarak durduğu kaydedildi. Herhangi bir mürettebatın bulunmadığı gemi çevresinde ekiplerin aldığı önlemler sürüyor.

Ekipler gemi çevresinde olası bir yakıt veya yabancı maddenin sızarak denizi kirletmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

4 YILDIR DEMİRLİYDİ

İki bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" isimli geminin 4 yıldır Zeytinburnu açıklarında demirliği olduğu ve borçları nedeniyle de gemi üzerinde haciz kararının bulunduğu öğrenildi. Mürettebatı bulunmayan gemi ile ilgili herhangi bir kurtarılma talebinin de bulunmadığı belirtildi.

VALİ ŞAHİN BİR SÜRE ÇALIŞMALARI İZLEDİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kısmen batan geminin bulunduğu sahile giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Şahin kısa bir süre çalışmaları izledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Nihat ULUDAĞ/ İSTANBUL