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CHP Gençlik Kolları üyesine saldırıda 1 gözaltı
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CHP Gençlik Kolları üyesine saldırıda 1 gözaltı

Maltepe'de CHP Gençlik Kolları üyesine düzenlenen silahlı saldırıda olayın faili olduğu iddiasıyla aranan 3 kişiden biri yakalandı

27 Ocak 2017 Cuma, 20:15:11 Güncelleme: 20:16:58 AA

Maltepe'de CHP Gençlik Kolları üyesi M.D'nin silahla yaralanmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Maltepe Zümrütevler'de CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi M.D'nin silahla yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 3 kişinin kimliği belirlendi.

Şüphelilerden biri gözaltına alınarak, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Şüphelilerden ikisinin M.D'nin arkadaşı olduğu belirtildi.

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