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Şanlıurfa'da korkunç kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

27 Ocak 2017 Cuma, 21:37:32 Güncelleme: 22:30:18 AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Burhan A.'nın (41) kullandığı otomobil, Siverek-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, araçtaki Sabiha A. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile otomobildeki Zeynep A. (17), Buşra A. (19) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Burhan A. ile Buşra ve Zeynep A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailenin Mersin'de bir yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.

Bu arada, bölgede kar nedeniyle bazı araçların da yoldan çıktığı görüldü.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    Yazik gerçekten, bu asiri hizdan dolayi oluyor, kar varken yavas gidersen kaymazsin... Allah rahmet eylesin, kalana Allah sabir versin..
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