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Ankara'da 5 DEAŞ üyesi tutuklandı

Ankara Emniyet'i tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı

27 Ocak 2017 Cuma, 21:56:27 Güncelleme: 21:59:09 AA

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ mensubu 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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