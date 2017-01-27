Ankara'da 5 DEAŞ üyesi tutuklandı

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ mensubu 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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