28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DEAŞ İstanbul
GÜNDEM

Kayıp çocuk DEAŞ mescidinden çıktı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 15'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alınırken Şanlıurfa'da kaybolan bir çocuk, baskın yapılan evlerden birinde bulundu

27 Ocak 2017 Cuma, 22:35:22 Güncelleme: 22:55:43 HABERTURK.COM

Zeytinburnu'nda terör örgütü DEAŞ'ın imamlığını yapan Kerimullah T.'nin 7 ayrı adresine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Evlerden 3'ünün terör örgütü tarafından mescid olarak kullanıldığı belirlendi. Operasyonda Siverek'ten kayıp 1 çocuğun da aralarında bulunduğu 15'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı.

7 AYRI HÜCRE EVİNE BASKIN YAPILDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün gizli mescitlerine yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ adına mescitlerde imamlık yapan Kerimullah T.'nin Zeytinburnu'nda bulunan 7 ayrı adresine baskın düzenlendi. Operasyonda bu evlerden 3'ünün DEAŞ terör örgütü üyeleri tarafından gizli mescit olarak kullanıldığı belirlendi.

KAYIP ÇOCUK DEAŞ MESCİDİNDE BULUNDU

Yapılan operayonda, 15'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şanlıurfa Siverek ilçesinden kayıp olarak aranan M.K. isimli bir çocuğunda olduğu öğrenildi. M.K. isimli çocuğun terör örgütünün mescid olarak kullandığı yerde bulundu. Gözaltına alınan zanlılardan 15'i Geri Gönderim Merkezi'ne teslim edilirken, 2 şüpheli ise emniyette sorgulanıyor.

Nihat ULUDAĞ/ İSTANBUL

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    O mescid bilinmiyormuymuş faaliyetteymiymiş hala
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İstanbullular dikkat! 5 ilçede elektrik kesintisi
Ankara'da 5 DEAŞ üyesi tutuklandı
GÜNDEM

Ankara'da 5 DEAŞ üyesi tutuklandı
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon
GÜNDEM

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon
TSK: DEAŞ El Bab'dan çekiliyor
GÜNDEM

TSK: DEAŞ El Bab'dan çekiliyor
Sabiha Gökçen'in işgali davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi
GÜNDEM

Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye ...
CHP heyetinden yaralı partiliye ziyaret
GÜNDEM

CHP heyetinden yaralı partiliye ziyaret
Şanlıurfa'da korkunç kaza: 4 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

ŞANLIURFA'DA KORKUNÇ KAZA: 4 ÖLÜ, 1 YARALI
Kayıp Kader, annesiyle kuryelik yapıyormuş
GÜNDEM

KAYIP KADER KURYE ÇIKTI
Angela Merkel, kabarık dosyayla geliyor
GÜNDEM

MERKEL KABARIK DOSYAYLA GELİYOR
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon
GÜNDEM

İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON
Kayıp çocuk DEAŞ mescidinden çıktı
GÜNDEM

KAYIP ÇOCUK DEAŞ MESCİDİNDEN ÇIKTI
Mevlüt Mert Altıntaş öldükten 2 saat sonra mail’leri silindi
GÜNDEM

SUİKASTIN SIRRI SİLİNEN 'MAİL'DE