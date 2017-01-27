Kayıp çocuk DEAŞ mescidinden çıktı

Zeytinburnu'nda terör örgütü DEAŞ'ın imamlığını yapan Kerimullah T.'nin 7 ayrı adresine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Evlerden 3'ünün terör örgütü tarafından mescid olarak kullanıldığı belirlendi. Operasyonda Siverek'ten kayıp 1 çocuğun da aralarında bulunduğu 15'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı.

7 AYRI HÜCRE EVİNE BASKIN YAPILDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün gizli mescitlerine yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ adına mescitlerde imamlık yapan Kerimullah T.'nin Zeytinburnu'nda bulunan 7 ayrı adresine baskın düzenlendi. Operasyonda bu evlerden 3'ünün DEAŞ terör örgütü üyeleri tarafından gizli mescit olarak kullanıldığı belirlendi.

KAYIP ÇOCUK DEAŞ MESCİDİNDE BULUNDU

Yapılan operayonda, 15'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şanlıurfa Siverek ilçesinden kayıp olarak aranan M.K. isimli bir çocuğunda olduğu öğrenildi. M.K. isimli çocuğun terör örgütünün mescid olarak kullandığı yerde bulundu. Gözaltına alınan zanlılardan 15'i Geri Gönderim Merkezi'ne teslim edilirken, 2 şüpheli ise emniyette sorgulanıyor.

Nihat ULUDAĞ/ İSTANBUL