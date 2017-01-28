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Adana zincirleme trafik kazası
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Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Adana'da virajı alamayan bir sürücü polis aracına çarptı. Kazada 1 kişi öldü

28 Ocak 2017 Cumartesi, 04:32:30 Güncelleme: 06:54:30 İHA

Adana'da trafik polislerinin bir kazayı incelediği sırada, virajı alamayan bir otomobil polis aracına çarptı. Kaza'da 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaan Tahir K.'nin yönetimindeki 01 FD 315 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı AKSA Gaz kavşağında virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıkıp reklam panosuna çarptı, sonra kavşak ortasındaki refüjte yan yattı. Trafik polislerin kaza ile ilgili incelemeler yaptığı sırada, Abdullah Duyar'ın yönetimindeki 80 LR 771 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki polis aracına çarptı.

Polis aracına çarptıktan sonra duramayan otomobil, bu kez de kavşak içinde bekleyen Mustafa E.'nin kullandığı 01 DNB 44 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Abdullah D.'nin kullandığı otomobilde yolcu tarafından oturan Tayfun Dilli (26) yaşamını yitirirken, diğer araç şoförleri ile resmi araçtaki iki polis yaralandı. Yaralılar ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Öte yandan, kazaya karışan araçlar çekicilerle çekilirken, Büyükşehir belediyesi ekipleri kavşakta temizlik çalışması yaptı.

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