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PKK/PYD'li 2 terörist yakalandı

Teröristler sorgularında eylem talimatını Münbiç'te PKK/PYD'den aldıklarını itiraf ettikleri belirtildi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 09:19:45 Güncelleme: 09:25:57 DHA

Gaziantep'in Karkamış İlçesi'ne komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, Türk askeri konvoyunu hedef alacağı belirtilen PKK/PYD'li 2 terörist, bomba yüklü otomobilde sağ yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'a, Münbiç'ten geldiği belirtilen Muhammed Rahim yönetimindeki bir otomobil, askerler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde araçta bomba olduğu belirlenince PKK/PYD'li olduğu saptanan sürücü Rahim ile yanında bulunan Hüseyin El Hamad isimli 2 terörist gözaltına alındı. Otomobildeki bilye ve çakıl taşları ile güçlendirilmiş el yapımı ve uzaktan kumandalı patlayıcılara imha edilmek üzere el konuldu.



Teröristler sorgularında eylem talimatını Münbiç'te PKK/PYD'den aldıklarını itiraf ettikleri belirtildi. Teröristler ifadelerinde, Cerablus'taki Türk askeri konvoya yönelik bombalı eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti.

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