İzmir'de yeğenini öldürüp intihar eden amca cinayetindeki sır sürüyor

Turan Sert, cinayet suçundan 11 yıl cezaevinde yattı ve 5 ay önce tahliye oldu. Sert, Adnan Menderes Havalimanı’nda kafede kasiyer olarak çalışan yeğeni Şeyma Soyuipek’le İzmir’in Çiğli İlçesi’nde bir ev kiraladı. Amca, kiraladığı evde geçen çarşamba günü Şeyma’yı tabancayla göğsünden vurarak öldürdü. Aynı tabancayla intihar eden amcanın işlediği cinayet, ev sahibinin kira kontratını imzalatmak için gelmesiyle ortaya çıktı. Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı, bazı bulgulara ulaştı ancak amcanın yeğenini neden öldürdüğü esrarını koruyor.

AMCA UYUŞTURUCU KULLANIYORMUŞ

Cinayet bürosu dedektifleri evde inceleme yaptı ve amfetamin sentetik uyuşturucu buldu. Amfetamin kullanan kişinin kıskançlık, gaipten sesler duyması ve kimsenin görmediği varlıkları görmüş gibi etki bırakmasını da değerlendiren polis, Turan Sert’in yeğeni Şeyma Soyuipek’i uyuşturucunun etkisiyle öldürmüş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Amca Sert’in uyuşturucu kullandığı kesinleşirken, Soyuipek’in uyuşturucu kullandığına dair kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Kapıda zorlama olmadığını ve televizyon sesinin çok açık olduğunu belirleyen polis, genç kızın katiline direnmediğini de tespit etti. Şeyma Soyuipek ve amcası Turan Sert’in de telefon görüşmeleri, sosyal medya mesajları da incelenmeye başlandı.

Cinayetin aile içi infaz olma ihtimalini de değerlendiren polis, anne ve babanın bilgisine başvurdu. Genç kızın anne ve babası, amcayla cezaevinden çıktıktan sonra görüştüklerini, kızları Şeyma ile çok sık görüştüklerini bilmediklerini söyledi. Cinayet haberini aldıktan sonra, öldüren kişinin amcası olduğunu öğrendiklerinde büyük şok yaşadıkları belirten aile, Sert soyadını “Soyuipek” olarak değiştirmeleriyle ilgili de “Yurtdışına gitmemiz gerektiği için soyadımızı değiştirmek zorunda kaldık” yanıtı verdi.

Amcayla yeğeninin cenazelerini aile aldı ve Gökdere Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis genç kızın erkek arkadaşına da ulaştı. Uzun süredir ilişkileri olduğunu belirten sevgilisi, Soyuipek’in amcasından 1-2 defa bahsettiğini, çok anlatmadığını söyledi. Öldürülen Şeyma’nın arkadaşları da “Şeyma açık sözlü ve yaşam dolu biriydi. İnsanları asla kırmaz ve yaşamayı severdi. Amcasından ve ailesinden çok bahsetmezdi. Erkek arkadaşı da vardı ve bize anlatırdı” dedi.

Mehmet İNMEZ / GAZETE HABERTÜRK