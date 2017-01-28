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197 hedef ateş altına alındı, 14 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı’nda 158'nci gün

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:27:04 Güncelleme: 11:02:56 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 158'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 197 hedef ateş altına alındı, 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 158'inci gününde muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam etti.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 197 hedef vuruldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab ve Bzagah bölgelerinde DEAŞ'a ait 18 hedefe düzenlenen hava harekatında barınma amacıyla kullanılan 17 bina ve bir silah deposu imha edildi.

Gün içindeki operasyonlarda 14 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi, 62 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Harekatın başlangıcından beri 3 bin 344 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın etkisiz hale getirildi.

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