Mısır'da Keops piramidinin zirvesine çıkan Türk öğrenci HABERTÜRK'te

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Fatih Kömürcü Mısır'da bulunan Keops Piramidi'ne tırmandı. Bu davranışı nedeniyle bir geceyi nezarette geçiren Kömürcü, tüm görselleri silmesi şartıyla serbest bırakıldı. Fatih Kömürcü yaşadığı macerayı HABERTÜRK TV'ye telefon ile bağlanarak anlattı.

16 Ocak'ta Keops Piramidi'ne tırmandım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arkeoloji Bölümü öğrencisiyim. Aslında Mısır'a Sahra çölünü geçiş için gitmiştim. Kas gücü isimli bir projem vardı. Onun için çalışmalarım var. Atlas okyanusunu kürek çekerek geçmeye çalışıyorum. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalarım oluyor. Mısır'da da bu projelerimden birisi gerçekleşecekti. 150 km Sahra gölü geçişi. Fakat oradaki geçici siyasi durum neticesinde bunu iptal ettim. Mısır'a sadece öğrenci olarak gittim.







"PİRAMİTLERİ GÖRÜNCE BÜYÜLENDİM"



Fakat piramidleri görünce malum o yapıların karşısında büyülendim. Bir bedeviye giderek "Bunlara tırmanabilir miyim?" diye sordum. Tırmanma fikri o an spontane gelişti. Daha sonra bedeviler (baltacılar) bu konuda benden rüşvet istediler. Keops için değildi. Daha küçük piramidler içindi. Polise gidersem daha fazla ödeyeceğimi söylediler. Rüşveti vermedim. Mikerinos piramidine akşam saat dört gibi gittim. Kimsenin olmadığını görünce tırmandım. Yarısına geldiğimde 3 tane develi polisle karşılaştım. Beni aşağıya çağırdılar. Onlar kendileri rüşvet konusunu açıp, "Rüşvet verirsen, tırmanabilirsin." gibi muhabbet oldu. Daha sonra ben onlara 100'er Mısır poundu verdim. Bu kişi başı 20 TL yapıyor. Zirveyi görmediğim için pişman oldum. Keops piramidine tırmanma fikri oluştu.

"BEN NEDEN YAPMAYAYIM"



Keops piramidine daha önce bir Alman ve bir Rus'un tırmandığını ve ceza almadıklarını öğrendim. Bizden bir Türk olmayınca, ben neden yapmayayım dedim. Ve ertesi gün en kalabalık günde Keops piramidine tırmandım. Yabancı turistler beni alkışladı. Çıktım video ve fotoğraf çektim. İnerken çok dikkatli indim. Piramidlere zarar vermedim. İnmem 25 dakika sürdü. İnince tutuklandım. Polis karakolunda video ve fotoğrafları silmem karşılığında serbest kalabileceğimi söylediler. Bu konuda anlaşamayınca. İşler resmiyete bindi. Nezarette kaldım. Nezarette ayak uzatarak uyumak çok lüks. Büyükelçilik devreye girdi. Büyükelçilik avukatı beni savundu. Fotoğrafları silmek şartıyla serbest bırakıldım. Ceza almadım.