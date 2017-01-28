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Hakkari Emniyet Müdürü vatandaşlarla bir araya geldi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:43:50 DHA

"Cep telefonumu veriyorum, gece 3 de olsa arayın"

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    Ağaçdibi Köyü'ne giden Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, bugüne kadar terör örgütü PKK'nın bölge halkına büyük zarar verdiğini söyledi.

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    Dilberoğlu, "Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu bu bölge teröristlerden temizlendi" dedi.

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    Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Aydınlanan Ufuklar' projesi kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından engelli 3 vatandaş için 3 akulü sandelye gönderildi.

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