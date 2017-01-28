Hakkari Emniyet Müdürü vatandaşlarla bir araya geldi

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Başka bir şey de istemiyoruz. Kim musallat oluyorsa, o musallat olanları da defetmek bizim boynumuzun borcu. Bakın ben cep telefonumu hepinize veriyorum. Gecenin 3'ü de olsa beni arayın. Ben yarım saat sonra gelmezsem namerdim.