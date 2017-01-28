Zonguldak'ta kaybolan Nesrin Koçaklı'dan 11 gündür haber yok

Zonguldak'ta 11 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı'nın annesi 45 yaşındaki Yeter Koçaklı her yerde kızını arıyor. Çaresiz anne Yeter Koçaklı, "Eşim 3 aydan 3 aya aya devletten engelli maaşı alıyor. Onla geçinmeye çalışıyoruz. Kızımı bulayım açlığa da razıyım" dedi.



Zonguldak kent merkezinde 17 Ocak günü internet kafeye gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı bir daha eve dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Nesrin her yerde aranıyor. Kızından haber alamayan anne Yeter Koçaklı, "En son ablasının yanındaydı ve oradan internete kafeye gidiyorum diyerek çıkmış. 17 Ocak tarihinde saat 17.00 sularında en son haber alabildik. Sonra da bir daha göremedik" dedi.

Kızını görenlere çağrıda bulunan çaresiz anne "Kızımın sesini duysam bana yeter. Eşim 3 aydan 3 aya aya devletten engelli maaşı alıyor. Onla geçinmeye çalışıyoruz. Kızımı bulayım açlığa da razıyım. Neredeyse sesini bir duyursun. Ben onun her şeyine razıyım. Gelsin, ‘Anne ben buradayım desin' yeter. Lütfen kızımdan haber alan karakola veya bizlere ulaşsın. Allah rızası için kızımdan haber alan bize haber versin. Kardeşleri onu çok özledi" şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ