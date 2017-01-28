FETÖ şüphelisi hakim Mehmet Ekinci Bakırköy Adliyesi'nde

Yalova'da kayınpederinin evinde yakalan "Futbolda şike" ve "Odatv" davalarının görüldüğü mahkemenin eski başkanı, FETÖ şüphelisi hakim Mehmet Ekinci, Bakırköy Adalet Sarayı'na götürüldü. Geceyi emniyette geçirdikten sonra hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan Ekinci, adliyeye girişinde, "Memleketimiz büyük saldırı altında. Ben, kendimi devlete adamış bir insanım. Hainlerle işim olmaz. Er geç ortaya çıkar her şey. Merak etmeyin" dedi.

Mehmet Ekinci hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen 53 sanıklı FETÖ'ün Selam Tevhid örgütü kumpası davasında yakalama kararı çıkarılmıştı. Odatv ve Şike iddisıyla açılan davaların görüldüğü kapatılan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan Ekinci, 15 Temmuz darbe girişi sonrası FETÖ'nün yargı yapılanması kapsamında meslekten ihraç edilmişti.

Veli SARIBOĞA / İSTANBUL