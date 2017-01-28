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Mehmet Türker
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Gazeteci Mehmet Türker hayatını kaybetti

Türker'in 30 Ocak Pazartesi günü Kadıköy Fenerbahçe Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:51:31 Güncelleme: 14:52:56 DHA

Usta gazeteci Mehmet Türker, uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Türker, gazeteciliğe 1962 yılında Gece Postası Gazetesi'nde başladı ve sırasıyla Yeni İstanbul, Yeni Gazete gazetelerinde çeşitli sahalarda muhabir olarak görev yaptı.

Türker'in 30 Ocak Pazartesi günü Kadıköy Fenerbahçe Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hürriyet, Meydan, Gözcü gazetelerinde yönetici olarak çalıştı. Hürriyet Gazetesi'nde kısa bir muhabirlik döneminden sonra gazetenin 20 yıl boyunca İstihbarat Şefliği ve Haberler Müdürlüğünü yaptı. Köşe yazarlığına başladığı Meydan Gazetesi ve Gözcü Gazetesi'nde aynı zamanda Yayın Koordinatörlüğü, Haberler Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1963 yılında ABD'li Prof. Charles Hulten'in Direktörlüğünü yaptığı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Gazetecilik Semineri Sertifika programını tamamlayarak, Burhan Felek ve Prof. Hulten imzalı "Başarı Sertifikası" aldı.1968 yılında işçi sendikaları başarı ödülüne, 1971 ve 1976 yıllarında haber ve seri röportaj dallarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin başarı ödülüne layık görüldü.1985 yılında ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Gazetecisi" seçilerek Onur Belgesi ve Onur Madalyası sahibi oldu.

2012 yılında da İstanbul Gazeteciler Derneği tarafından "Babıali'de 50. Altın Yıl" ödülü verilen Mehmet Türker, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "2015 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne" lâyık görüldü.Kasım 2016'da "Yazık ettiler güzelim ülkeye" isimli ilk kitabını yayınladı.

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