GÜNDEM
Eski nişanlısını öldürüp intihar etti
28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:55:01 | Güncelleme: 15:04:10
Nihat Güney, üzerinde bulunan tabancayla önce Emine Çatal'ın kafasına sonra da kendi kafasına ateş etti
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Samsun'da eski nişanlısı 35 yaşındaki Emine Çatal'ı tabancayla öldüren 37 yaşındaki Nihat Güney, aynı silahla intihar etti.
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Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
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Yedi ay önce evlenmekten vazgeçtiğini söyleyerek nişan atan Emine Çatal'ı telefonla arayan Nihat Güney, konuşmak istediğini söyledi.
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Emine Çatal'ın kaldığı babasının evine giden Nihat Güney, eski nişanlısıyla tartışmaya başladı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Güney, üzerinde bulunan tabancayla önce Emine Çatal'ın kafasına sonra da kendi kafasına ateş etti.
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Silah sesleri üzerine eve koşan yakınları Emine Çatal ve Nihat Güney'i kanlar içinde bulunca polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.
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Gelen sağlık ekibi Nihat Güney'in olay yerinde öldüğünü belirledi ve ağır yaralı Emine Çatal'ı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürdü.
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Burada doktorların tüm çabasına karşın Emine Çatal da yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ÇATAL'IN SOSYAL MEDYA HESABI
Öldürülen Emine Çatal'ın sosyal medya hesabında yazdıkları dikkat çekti.
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"Zorlayınca olmaz; nasipse olur. Değil yıldız; gökyüzü de kaysa; nasibinde yoksa nafîle" sözleriyle eski nişanlısına bir mesaj niteliği taşıyan yazdıkları okuyanları da şok etti.
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