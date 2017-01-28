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Eski nişanlısını öldürüp intihar etti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:55:01

Nihat Güney, üzerinde bulunan tabancayla önce Emine Çatal'ın kafasına sonra da kendi kafasına ateş etti

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    Samsun'da eski nişanlısı 35 yaşındaki Emine Çatal'ı tabancayla öldüren 37 yaşındaki Nihat Güney, aynı silahla intihar etti.

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    Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

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    Yedi ay önce evlenmekten vazgeçtiğini söyleyerek nişan atan Emine Çatal'ı telefonla arayan Nihat Güney, konuşmak istediğini söyledi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 24 dakika önce
    ölüm bile ayıramamış
  • vaktiseyir 2 saat önce
    :( yazık yazık yazık
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