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Gaziantep'te iki kız kardeş sodadan sızan gazdan öldü

İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri kız kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından öldüğünü belirledi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:14:43 Güncelleme: 17:29:15 DHA

Gaziantep'te aynı odada uyurken sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 yaşındaki Neriman Doğan ve kız kardeşi 15 yaşındaki İnanç Doğan öldü.

Olay, bu sabah Sam Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçisi Kemal Doğan, sabah işe gitmek için uyandığında aynı odada uyuyan kızları Neriman ve İnanç'ı hareketsiz bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri kız kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından öldüğünü belirledi. Kemal ve Emine Doğan çiftinin 1'i erkek 4 çocuklarından olan Neriman ve İnanç'ın cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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