28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Kayseri'de 14 şehit veren tugayın eski askerlerinden vefa

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:24:38 AA

Eski askerler, olayın yaşadığı durağa karanfil bırakıp selam durdu

  • 1
    1 | 10

    Kayseri'deki terör saldırısında 14 askerini şehit veren 1. Komando Tugayı'nın yaklaşık 400 eski askeri, hain saldırının yaşandığı yerde şehitleri andı.

  • 2
    2 | 10

    Sosyal medya üzerinden organize olan ve mavi bere takan eski askerler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp uygun adımla olayın yaşandığı Talas Bulvarı'na geldi.

  • 3
    3 | 10

    Şehit Komandolar Durağı olarak anılan yerde saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı'nın ardından coşkulu bir şekilde Komando Marşı'nı okudu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 16 dakika önce
    varolun daima
Kalan karakter : 300