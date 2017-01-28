Kayseri'de 14 şehit veren tugayın eski askerlerinden vefa
28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:24:38 | Güncelleme: 15:29:08
AA
Eski askerler, olayın yaşadığı durağa karanfil bırakıp selam durdu
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Kayseri'deki terör saldırısında 14 askerini şehit veren 1. Komando Tugayı'nın yaklaşık 400 eski askeri, hain saldırının yaşandığı yerde şehitleri andı.
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Sosyal medya üzerinden organize olan ve mavi bere takan eski askerler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp uygun adımla olayın yaşandığı Talas Bulvarı'na geldi.
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Şehit Komandolar Durağı olarak anılan yerde saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı'nın ardından coşkulu bir şekilde Komando Marşı'nı okudu.
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33 yıl önce komando tugayında er olarak askerlik yapan Bülent Özer, grup adına yaptığı açıklamada, hain saldırı sonrasında bir araya gelme fikrinin oluştuğunu ve sosyal medya üzerinden bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özer, "14 evladımızı kaybettiğimiz için bizim mecburen bu olaya müdahil olmamız gerekiyordu.
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Fevri davranmamak için olayın hemen ardından gelmedik. Şimdi şehitlerimizin kırkını çıkarmak için buraya geldik. Burada askerlik yapmış 56 ilden yaklaşık 400 arkadaşımız, komutanımız burada." diye konuştu.
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Eski askerler, olayın yaşadığı durağa karanfil bırakıp selam durduktan sonra şehitlere mevlit okutmak için 1. Komando Tugayı'na hareket etti.