28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Gaziantep
GÜNDEM

Gaziantep'te bahçede soğuk suyla yıkanan yaşlı, huzurevine yerleştirildi

Mehmet Keleş ekipler tarafından huzurevine yerleştirilirken, ailesi hakkında yasal işlem başlatıldı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:51:11 Güncelleme: 16:19:23

Gaziantep'te, altını kirleten Alzheimer hastası 83 yaşındaki Memet Keleş, yakını olan kadın tarafından bahçede hortumla soğuk su tutularak yıkandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin tepki çekmesinin ardından Mehmet Keleş, huzurevine yerleştirildi.

Hoşgör Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Alzheimer hastası Memet Keleş, altını kirlettiği için yakını olan adı açıklanmayan bir kadın tarafından bahçeye çıkarıldı. Kadın pijaması çıkartılan yaşlı Mehmet Keleş'i, soğuk olduğunu söylemesine rağmen hortumla yıkamaya çalıştı. Keleş'in bir ara tepki gösterip tokat atmaya çalıştığı kadın, başka bir yakınının yardım etmesiyle hortum tutarak yıkamayı sürdürdü.

İnternette yayılan ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.



HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla belediye görevlileri yaşlı adamın adresini belirlendi. Belediyeye bağlı ekipler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle Memet Keleş'i evinde ziyaret etti.

Mehmet Keleş ekipler tarafından huzurevine yerleştirilirken, ailesi hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 7
  • Misafir 6 dakika önce
    İşte bu yüzden büyüklerimiz hep dua eder "kimseye muhtaç etme Allahım"diye.Amin...
  • Misafir 7 dakika önce
    allah beni elden ayaktan düşmeden emanetini alsın inşallah
  • Misafir 17 dakika önce
    Allah hayırlı evlat versin
  • Misafir 35 dakika önce
    Allah hayırlı evlat versin
  • Misafir 37 dakika önce
    Merhametsiz insan müsveddeleri
  • Misafir 49 dakika önce
    devlet 3 milyon suriyeliye bakıyor yaşlısına da balsın
  • Misafir 53 dakika önce
    Allah kahretsiz ya bu ne vijdansizliktır
  • Misafir 54 dakika önce
    Amin ins
  • Misafir 1 saat önce
    Allah hayırlı ihtiyarlık versin ele ayağa düşürmeden emanetini alsin
  • Misafir 1 saat önce
    iste halimiz
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Burun ameliyatı sonrası ölen Kübra Özüberk toprağa verildi
GÜNDEM

Burun ameliyatı sonrası ölen Kübra toprağa verildi
Sızıntı üzerine batan gemi bariyerlerle çevrildi
GÜNDEM

Batan gemide sızıntı! Etrafı bariyerlerle çevrildi

Gaziantep'te iki kız kardeş sodadan sızan gazdan öldü
GÜNDEM

Fabrika işçisi baba, kızlarını o halde buldu!
Kayseri'de 14 şehit veren tugayın eski askerlerinden vefa
GÜNDEM

400 eski asker orada buluştu!
Eski nişanlısını öldürüp intihar etti
GÜNDEM

Gördüklerinden sonra ayakta duramadılar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dağlarda yoklar, çekilmişler
GÜNDEM

Soylu: Dağlarda yoklar, çekilmişler
Gaziantep'te iki kız kardeş sodadan sızan gazdan öldü
GÜNDEM

FABRİKA İŞÇİSİ BABA, KIZLARINI O HALDE BULDU!
Burun ameliyatı sonrası ölen Kübra Özüberk toprağa verildi
GÜNDEM

BURUN AMELİYATI SONRASI ÖLEN KÜBRA TOPRAĞA VERİLDİ
Sivas'ta feci ölüm
GÜNDEM

MİNİK TOLGA'NIN FECİ ÖLÜMÜ
Sızıntı üzerine batan gemi bariyerlerle çevrildi
GÜNDEM

BATAN GEMİDE SIZINTI! ETRAFI BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü 3 yaralı
GÜNDEM

ANKARA'DA KORKUNÇ KAZA: 3 ÖLÜ 3 YARALI
Gaziantep'te bahçede soğuk suyla yıkanan yaşlı, huzurevine yerleştirildi
GÜNDEM

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN GÖRÜNTÜYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME!