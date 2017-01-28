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İbrahim Kalın Laura Kuenssberg
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BBC muhabirine altın kapak!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sarı dekorları altın sanan BBC muhabiri Laura Kuenssberg, Twitter'da dalga konusu olurken muhabire İbrahim Kalın, Mustafa Varank, Hasan Doğan ve Melih Gökçek de yanıt verdi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 18:14:24 Güncelleme: 21:37:28

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May’in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelerek basın toplantılarının yapıldığı salonda çektiği fotoğrafı “Erdoğan’ın sarayındayım – çok fazla altın var” mesajıyla sosyal medyada paylaşan BBC muhabiri Laura Kuenssberg’e Twitter hesabından cevap verdi.

“BBC muhabiri Kuenssberg Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde altın olduğuna dair bir dizi yalan söylüyor” ifadesini kullanan Kalın, “Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanımanı Mustafa Varank da BBC muhabirinin "Altın asansörlere düşkün bir başka dünya lideri daha." twetine şöyle yanıt verdi: "Hey Laura bak Erdoğan'ın külliyesindeki nöbetçiler bile altından yapılmış".

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ise Kuenssberg'e "Her parlak sarı gördüğünüz şeyi altın mı zannediyorsunuz" diye sordu.

"EN SALAK GAZETECİ ÖDÜLÜ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dalga konusu olan tweet için daha sert ifadeler kullanarak "BBC muhabirleri Türkiye'ye karşı ya önyargılı ya da salak" dedi. Twitter'da yazılanları paylaşan Gökçek, "Yılın en salak gazeteci ödülünü BBC muhabirine vermeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

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