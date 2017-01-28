Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May’in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelerek basın toplantılarının yapıldığı salonda çektiği fotoğrafı “Erdoğan’ın sarayındayım – çok fazla altın var” mesajıyla sosyal medyada paylaşan BBC muhabiri Laura Kuenssberg’e Twitter hesabından cevap verdi.

“BBC muhabiri Kuenssberg Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde altın olduğuna dair bir dizi yalan söylüyor” ifadesini kullanan Kalın, “Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanımanı Mustafa Varank da BBC muhabirinin "Altın asansörlere düşkün bir başka dünya lideri daha." twetine şöyle yanıt verdi: "Hey Laura bak Erdoğan'ın külliyesindeki nöbetçiler bile altından yapılmış".

— Mustafa Varank (@varank) January 28, 2017

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ise Kuenssberg'e "Her parlak sarı gördüğünüz şeyi altın mı zannediyorsunuz" diye sordu.

— Dr. Hasan Doğan حسن (@hasandogan) January 28, 2017

"EN SALAK GAZETECİ ÖDÜLÜ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dalga konusu olan tweet için daha sert ifadeler kullanarak "BBC muhabirleri Türkiye'ye karşı ya önyargılı ya da salak" dedi. Twitter'da yazılanları paylaşan Gökçek, "Yılın en salak gazeteci ödülünü BBC muhabirine vermeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) January 28, 2017