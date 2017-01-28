HDP Milletvekili Altan Tan serbest bırakıldı

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında evinde gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, akşam saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği gerekçesiyle hakkında “zorla getirilme” kararı çıkarıltıldığı öğrenilen Tan, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Milletvekili Altan Tan, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sevkedildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR