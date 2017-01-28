Mehmet Müezzinoğlu: Hayırcılar bu milletten korkanlardır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı'nın Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 2002 yılından bu yana çok önemli mesafeler kat ettiğini dile getiren Müezzinoğlu, "Hiçbirimiz 2002 başlarını düşünmek bile istemiyoruz. Aklımıza geldiğinde de sanki bir rüya görmüş gibiyiz. Bir taraftan da başımız yukarıya doğru gözlerimizi hedeflere dikmişiz. 10 yıl önce bir Osmangazi Köprüsü'nün, bir Yavuz Selim Köprüsü'nü, bir Avrasya Tüneli'ni konuşmayı hiç kimse aklından bile geçirmezdi. Çünkü 20 yıldır yapımı bir türlü bitmeyen Bolu Tüneli patates deposu olsun mu olmasın mı, diye çalışılan patates kafalıların yönettiği bir dönemden dünyaya örnek olan projeleri yapan bir yolculuğa çıktık. 15 yıldır cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya ile rekabetin ne olduğunu ve özgüvenini 80 milyon ülke insanı olarak kazandık. Şimdi bizim rekabet gücümüzden korkuyorlar. Bizim yaptıklarımızın karşısında onlara rakip olmamızdan korkuyorlar" açıklamasında bulundu.

"Dikkat ederseniz hayırcılar bu milletten korkanlardır" diyen Müezzinoğlu, "Hayırcılar bu millet ve ülke ile ilgili farklı hesapları olanlardır. Hayırcıların hiç biri 80 milyonun hislerini yüreğinde hissedenler değildir. Bu hayırcılar ülkeyi sıradan bir ülke, milleti de sıradan bir millet gören milletin dünya ile yarışta var olmasını yakıştıramayan bir zihniyet. Milleti korkutmaya çalışıyorlar. Onlar milletten korktuğu için herkesi korkak zannediyorlar. Cumhuriyet elden gidecek diyorlar. Milleti korkutuyorlar. Ya cumhuriyetin sahibi, cumhurdur, cumhur. Şu cumhurdan bir günde korkmayın. Cumhuriyet, laiklik, Atatürkçülük elden gider diye korkuyorlar. Ya Atatürk senin tapulu malın mı? Atatürk bu genç cumhuriyetin kurucu lideri. Milletle kurdu cumhuriyeti" diye konuştu.

Son viraja geldiklerini anlatan Müezzinoğlu, "Nisan ortasında sandık milletin huzuruna gelecek. Bu sandıkta millet herkes elini vicdanına koyacak ve cumhurun başkanına yetkiyi verecek" şeklinde konuştu.