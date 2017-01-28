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İstanbul 5 bin polisle eş zamanlı operasyon

İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 21:11:48 Güncelleme: 21:15:43 İHA

İstanbul genelinde 5 bin polisin katılımıyla eş zamanlı 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

39 ilçede 5 bin polisin katımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 159 noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri ve plaka sorgulaması yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise uygulama noktalarını bizzat gezerek çalışma yapan polisleri denetledi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürleri ve il emniyet müdür yardımcıları da bizzat uygulama noktalarını denetleyerek aksaklıklara müdahale etti. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

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