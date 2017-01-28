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Ankara'da korkunç cinayet

Ankara'da yalnız yaşayan bir kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu

28 Ocak 2017 Cumartesi, 22:28:03 Güncelleme: 22:31:45 DHA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 83 yaşındaki Döndü K., yalnız yaşadığı evinde belden aşağısı çıplak, kolu ve parmakları kırık, kanepenin altında boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Akçay Mahallesi Tuna Sokak'ta bulunan Büyükler Apartmanı'nın birinci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Döndü K.'den Perşembe gününden beri haber alamayan yakınları, bugün akşam saatlerinde eve geldi.

Kapıyı açan olmayınca yaşlı kadının yakınları, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Döndü K.'yi oturma odasında belden aşağı çıplak, kanepenin altında ölü olarak buldu. Yapılan incelemede, kolu ve parmaklarının kırık olduğu tespit edilen yaşlı kadının boğularak öldürüldüğü saptadı.

Eşi yıllar önce hayatını kaybeden, tek çocuğu olan kızını evlendirdikten sonra yalnız yaşamaya başlayan Döndü K.'nin, balkondan giren kişi ya da kişilerce öldürüldüğü belirlendi. Evde çekmecelerin karıştırılıp eşyaların dağıtıldığı görüldü.

Döndü K.'nin cesedi, otopsi için Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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