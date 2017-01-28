İhsan Şener: Bu millet 3-5 kuruşluk bu soytarılara haddini bildirecektir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan Şener, parlamenter sistemin ekonomik olarak refah, siyaset olarak istikrar üretmediğini ve 10 yılda bir darbe yapıldığını belirterek, "Parlamenter sistemde, 100 yıllık tecrübeden bahsedilir. Halbuki 100 yıllık sistem içinde parlamenter sistemin sağlıklı olarak hizmet verdiği yılları toplasak 30 yıl civarında tutuyor." dedi.

Şener, Canik Belediye'nin Canik Kültür Merkezinde düzenlenen "Yeni Türkiye Yolunda" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'de yeni bir sistem inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de bazılarının "Başkanlığa ne gerek var, bu konuyu mu tartışacağız?" yönünde açıklamalarda bulunduğunu belirten Şener, "Bu sistemin tartışılması lazım. Bir sistemin başarılı ya da başarısızlığını neyle ölçebiliriz? Ürettikleri ile ölçebiliriz. Parlamenter sistemde, 100 yıllık tecrübeden bahsedilir. Halbuki 100 yıllık sistem içinde parlamenter sistemin sağlıklı olarak hizmet verdiği yılları toplasak 30 yıl civarında tutuyor. Artısı eksi olabilir. 30 yıl sağlıklı işleyen bir demokrasi ve parlamenter sistem var. Halbuki 100 yıllık sistemin 30 yılı verimli 70 yılı verimsiz geçti demektir." diye konuştu.

"SİSTEM DARB ÜRETİYOR"

Almanya'nın 1945 yılında yerle bir olduğunu ancak kendisini toparlayarak dünya ekonomisinde önemli bir yere geldiğini vurgulayan Şener, şöyle konuştu:

"Türkiye 50 yıldır hala da Almanya'nın abiliğini yaptığı Avrupa Birliğine, yeni Avrupa'ya girebilmek için çaba gösteriyor, her gün yeni kaprislerle karşımıza çıkan bir yapı. Onlar kişi başına 40 bin, 50 bin dolar Gayri Safi Milli Hasılaya sahip çıkacak, biz 10 bin dolar. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığına kadar bu 3 bin doların üzerine çıkmamıştır. Ondan sonraki dönemde 10 bin ile 11 bin dolara ancak getirebildik, tek parti iktidarında. Bunun yaklaşık 10 yılı hem cumhurbaşkanı hem de başbakan aynı partiden olduğu dönemdir. Demek ki sistem ekonomik olarak refah üretmiyor, siyaset olarak istikrar üretmiyor. Çünkü 10 yılda bir darbe yapılıyor. Peki darbe üreten, refah seviyesini insanların yükseltmeyen bu iki başlı sisteme sahip çıkanların gerekçesi nedir o zaman? Bunun üzerinde iyi durmamız lazım."

"MİLLETTEN KAÇIYORLAR"

Milleti rahatlatacak değişikliklere ihtiyaç olduğunu belirten Şener, "Buna karşı çıkanların temelinde yatan sebep aslında şu; Bu milleti, iyiye, güzele, hayırlıya layık görmüyorlar. Bu milletin refah içinde yaşamasını arzu etmiyorlar. Bütün mesele bu." diye konuştu.

Şener, şöyle devam etti:

"Millet çile çeksin, onlara muhtaç olsun ve siyasette bir şey üretmesin, 10 yılda bir siyaseti, sivil ve askeri bürokrasi al aşağı etsin, terbiye etsin, askeri cunta yeni sivil idare edecek yönetimi belirlesin, iktidarı onlara versin, onlar da Türkiye'yi idare etsinler. Millet nerede? Millet yok. Meseleleri bunların millet değil, milletten kaçmak. Madem millet 'Cumhurbaşkanlığı sistemini istemiyoruz' diyecek, 'Bu sistem değişikliğine bu millet onay vermez' diyorsunuz, anayasa değişikliğini millete götürüp onların red etme imkanı var iken, şimdi neden Anayasa Mahkemesine gidiyorsunuz, milletten kaçmak için. Artık millet kendi istikbaline el koymuştur. Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle birlikte kendi liderini, başkanını seçme hakkını eline almıştır. Bu vesayet sistemine 'dur' demiştir. İnşallah nisan ayında içinde de tamamen vesayeti ortadan kaldıracak ve ufkunu açacaktır."

"3-5 KURUŞLUK BU SOYTARILARA HADDİNİ BİLDİRECEKTİR"

Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu durağandan negatife indirmesine tepki gösteren Şener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda kuşatılmış bir ekonomik savaş halindeyiz. Ekonomik terör devrededir. Fitch denen değerlendirme kuruluşu, Yahudi kuruluşudur. Sermayenin hangi ülkeye karlı gideceğine rehberlik etmek için kurulmuş başlangıç olarak danışmanlık şirketleridir. Şimdi Türkiye'nin notunu eksiye, çarpma olarak düşürdü. Ne dedi, 'Referandumda evet çıkarsa biz bunu düşüreceğiz.' Balyozu kaldırdı, 'Kafanızı kıracağız, eğer siz evet derseniz.' Kim diyor bunu, bir Yahudi değerlendirme kuruluşu diyor. Bu millet savaş uçaklarına, helikopterlere, tanklara elinde bayrakla meydan okuyup karşı çıktı, zaferini ilan etti. 3-5 kuruşluk bu soytarılara haddini bildirecektir, buna hiç tereddütümüz yok."