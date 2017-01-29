29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Resmi Gazete Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı
GÜNDEM

Bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Başbakanlık ve bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

29 Ocak 2017 Pazar, 04:50:20 Güncelleme: 04:52:31 AA

Başbakanlık, Adalet, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başbakanlık Başmüfettişliğine, Başbakanlık Müfettişi Bilal Yıldız, Başbakanlık Müşavirliğine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Serdar Gündoğan atandı.

Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öncel ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Çolak, başka görevlere atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı müşavirliklerine Müsteşar Yardımcısı Ali Şahin ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Adnan Aslan getirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Bursa 2. Bölge Müdürü Yahya Güngör, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Murat Asar, Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Emin Servet Günyel ve Devlet Su İşleri Genel Müdürülüğü Konya 4. Bölge Müdürü Mustafa Uzun başka görevlere atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bazı Bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
GÜNDEM

Atama kararları Resmi Gazete'de
Hevsel Bahçeleri böyle olacak
GÜNDEM

Hevsel Bahçeleri böyle olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin: 'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de vatanını seviyor
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: 'Evet' diyen de 'Hayır' ...
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
GÜNDEM

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
Gölbaşı’ndaki 51 şehit için darbecilere 54’er müebbet
GÜNDEM

MK-84 ihanetine 54'er müebbet

1. derece hâkim-savcı 13 bin 500 TL alacak
GÜNDEM

Yargı mensuplarına KHK ile zam geliyor

Bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEM

BAKANLIKLARA İLİŞKİN ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin: 'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de vatanını seviyor
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI: 'EVET' DİYEN DE 'HAYIR' DİYEN DE VATANINI SEVİYOR
Suriyeli mülteci kızdan Cumhutbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu mektup
GÜNDEM

'HEP EBE OLAN KÜÇÜK BEDENLERİZ BİZ'
Sünnet düğüne silahlı saldırı
GÜNDEM

SÜNNET DÜĞÜNÜNE SİLAHLI SALDIRI
Gölbaşı’ndaki 51 şehit için darbecilere 54’er müebbet
GÜNDEM

MK-84 İHANETİNE 54'ER MÜEBBET

1. derece hâkim-savcı 13 bin 500 TL alacak
GÜNDEM

YARGI MENSUPLARINA KHK İLE ZAM GELİYOR