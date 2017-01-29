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Manisa
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Manisa'da kar maskeli saldırgan dehşet saçtı

Ferhat Kaçar ve Vedat Kaya arasında başlayan tartışmanın büyümesinin ardından, Vedat Kaya, Ferhat Kaçar'a 5 el ateş ederek ağır yaraladı.

29 Ocak 2017 Pazar, 09:05:54 Güncelleme: 09:11:03

Manisa'da bir kişi aralarında daha önceden husumeti bulunan kişiye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi apartman sakinleri yaptı.

Olay saat 22:00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde bir apartmanın girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Vedat Kaya ile Ferhat Kaçar (21) tartışmaya başladı.

5 EL ATEŞ ETTİ, AĞIR YARALADI

Tartışma kısa sürede büyümesi üzerine Vedat Kaya yanında bulundurduğu silahı çekerek Ferhat Kaçar'a 5 el ateş ederek ağır yaraladı. Ağır yaralanan Ferhat Kaçar'a ilk müdahaleyi apartman sakinleri yaparken olayı 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı Ferhat Kaçar'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Manisa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Burada yapılan müdahalelerin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

KAR MASKESİ İLE KAÇTI

Öte yandan Ferhat Kaçar'ı ağır yaralayarak olay yerinden kar maskesi takarak kaçan Vedat Kaya'yı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kuşlubahçe Köprüsü altında olayda kullandığı silah ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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