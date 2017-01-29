29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı

29 Ocak 2017 Pazar, 09:14:31 DHA

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

  • 1
    1 | 23

    Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri sivil polis 4 kişi yaralandı. 

  • 2
    2 | 23

    Olay Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. 

  • 3
    3 | 23

    Edinilen bilgiye göre Mis sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300