GÜNDEM
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı
29 Ocak 2017 Pazar, 09:14:31 | Güncelleme: 09:19:13
DHA
İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu
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Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri sivil polis 4 kişi yaralandı.
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Olay Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre Mis sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı.
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Tartışma giderek büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
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1'i POLİS 4 KİŞİ YARALANDI
Silah seslerini duyan Beyoğlu Güven Tim'inde görevli polis memuru Onur Karaman ise kavganın yaşandığı yere gelerek olaya müdahale etmek istedi.
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Bu sırada Karaman, yaşanan arbede sırasında bacağından vurularak hafif şekilde yaralandı.
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Olay da Ersin Erdun (31) ile ismi henüz öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi de yaralandı.
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Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem alarak delil araştırması yaptı.
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Olayda yaralanan polis memuru İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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