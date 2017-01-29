Ankara'da gözaltına alınan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen serbest

Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan ve Ankara'da gözaltına alınan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars Milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen, hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınmıştı. Diyarbakır'a getirilen Bilgen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında HDP Kars Milletvekili ve partisi sözcüsü Ayhan Bilgen'e, tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği gerekçesiyle "zorla getirilme" kararı çıkarıldı.

DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLDÜ

Bilgen ifadesi alınmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ankara'daki işlemlerinin ardından havayoluyla Diyarbakır'a getirilen Ayhan Bilgen adliyeye çıkarıldı. Savcılıkta ifade veren ve tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan Ayhan Bilgen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen aynı soruşturma kapsamında HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Hüda Kaya ve Altan Tan önceki gün (cumartesi) gözaltına alınmış ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ayhan Bilgen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR