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HDP, Ayhan Bilgen
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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen Ankara'da gözaltına alındı

Diyarbakır'daki soruşturma kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ankara'da gözaltına alındı

29 Ocak 2017 Pazar, 09:58:49 Güncelleme: 10:48:35

Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ankara'da gözaltına alındı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan Bilgen, İstanbul'a hareket etmek üzere geldiği Esenboğa Havalimanı'nda polislerce gözaltına alındı.

Bilgen'in emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi.

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