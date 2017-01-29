Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini çarpıttığını söyleyerek, "Türkiye diz çöktürülmek için terör artırıldı. İlave bir motivasyonla gündeme gelebilir. Millet iradesini ortaya koyduktan sonra terör örgütlerinin yapacak bir şeyi yok. Haksızlıktır, vicdansızlıktır, insafsızlıktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, CNNTürk'te sorularını yanıtladı. Kurtulmuş özetle şunları söyledi:

EKONOMİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI: Burada önemli olan süreci sakin bir şekilde yürütmektir. Mühim olan ekonominin kendi dinamiklerinin sağlıklı yürütülmesidir. Türkiye'de esas olan üretim gücünü kuvvetlendirmektir. Etkilerinin fazla olmayacağı kanaatindeyim. Bunların ne manaya geldiğini iyi takip etmemiz lazım. Amaç Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak. Türkiye'nin güçlenmesi rahatsız ediyor. En büyük risk özel sektörün dış borcudur. Dövizlerdeki dalgalanmadan etkileneceği ortadadır.

REFERANDUMUN EKONOMİYE ETKİSİ: Erken seçim ihtimali yoktur. Seçim meselesini bir kenara bırakmamız lazım. Referandumda ne karar çıkarsa çıksın, sonuç ne olursa olsun kabul edeceğiz. Referandumdan ne sonuç çıkarsa çıksın yolumuza devam edeceğiz. Bizim kanaatimizce çok yüksek "evet" oyu verecektir.

ERDOĞAN MEYDANLARA İNECEK Mİ?: Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi vereceği bir karardır. 6 aylık programı bellidir. Her gün sahada olan birisi. Miting meydanlarında olabilir, buna mani bir şey yok.

REFERANDUM KAMPANYALARI: Biz de katıldık kampanyaya. Demokrasinin güzelliği burada, herkes her şeyi söyleyebiliyor. Herkes kendi görüşünü açıklamada özgür, evet veya hayır dediği için linç kampanyası yapmak çok yanlış.

BAŞKANLIK SİSTEMİ: Bırakın otoriterleşmeyi, demokrasi daha doğrudan bir şekle bürünecek. Daha doğrudan demokrasi olacak. Yürütmeyi tek elde toparlıyoruz. Yasama ayrı, yargı da tamamen bağımsız şekilde fonksiyonunu icra ediyor. Kuvvetler ayrılığında sorun olmayacaktır.

KILIÇDAROĞLU İLE KURTULMUŞ ARASINDA 'REFERANDUM' POLEMİĞİ

TERÖR SALDIRILARI: Söylediğim çok net, bilerek çarpıtıldı. Muhabir yönlendirici bir soru soruyor. Türkiye Suruç katliamından bu yana saldırı altındaydı. Bu süre içerisinde, milleti korkutmak için terör eylemleri artabilir. Türkiye diz çöktürülmek için terör artırıldı. İlave bir motivasyonla gündeme gelebilir. Millet iradesini ortaya koyduktan sonra terör örgütlerinin yapacak bir şeyi yok. Haksızlıktır, vicdansızlıktır, insafsızlıktır.

BAHÇELİ VE MHP'NİN TUTUMU: MHP ile görüşmeler çok şeffaf yürütüldü. Kendisi açısından son derece tutarlı bir süreç izlemiştir. MHP seçmeni de süreci değerlendirecek. MHP seçmeni de genel merkezin gösterdiği istikamette oyunu kullanacağını düşünüyorum.

MUHAFAZAKAR KESİMDE GÖRÜŞ AYRILIĞI: Bu anayasa değişikliği meselesidir. Bunu sağ-sol, muhafakar-liberal üzerinde okuma kanaatinde değilim. Muhafazakar camianın büyük oranda benzer şekilde davranacağını düşünüyoruz. Çok büyük kırılma yaşanacağını sanmıyorum.

MİLLETVEKİLLERİNİN TUTUKLANMASI: Bütün milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı, savcılıklar harekete geçti. Hukuki bir süreç vardır. Siyasi tarafında ise, HDP'nin varlığı, Türkiye siyasetinin geleceği bakımından bir şanstı. Bu şansı büyütmenin yegane engeli HDP oldu. HDP keşke kendisini bu noktaya düşürmeseydi. HDP, ona oy veren halka ihanet etti. Tutuklu olmaları bizim karar vereceğimiz bir şey değil, dosyaları var. Burada tek tip bir karar yok. Devam eden süreçle ilgili konuşmamız uygun olmaz.

SİYASİ SUİKAST TEHLİKESİ: Suikastları da kullanabilirler, halkı sindirecek, kendi siyasi zeminlerine yönelik eylemlere girebilirler. İstihbarat çalışmaları yapılıyor.

REİNA KATLİMACISININ SORGUSU: Ümit ederiz ki arkasındaki güçlere ulaşılır. Bunun ardından farklı istihbarat birimlerinin olduğu anlaşılıyor. Ümit ederim bunlar ortaya çıkar.

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİLER: Bu kararı kınıyoruz. Dostluğa, müttefikliğe yakışmayan bir karardır. Yunanistan gibi darbelerden çeken bir ülkelerin darbecileri iade etmemesi anlaşılabilir değil. Avrupa'dan gelen baskılar nedeniyle alınmış bir karar. Önemli kararlar alabiliriz.

BAKANLAR KURULU TOPLANTILARI: Ben rahat konuşan birisiyim. Ama orada kişisel görüşümüzü söylemiyorsunuz. Bazen yüz ifadelerimizden anlam çıkarmalar oluyor. Her şey kararında, yerinde olmak mecburiyetinde.