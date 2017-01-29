Muğla'da evinde yalnız yaşayan yaşlı adam bıçaklanarak öldürüldü
29 Ocak 2017 Pazar, 12:06:44 | Güncelleme: 12:08:36
Muğla'nın Yatağan ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Sacit Şimşek, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Sacit Şimşek, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. cinayet şüphelisi olduğunu belirledikleri U.A., Menteşe Otogarı'nda suç aleti bıçakla yakalandı.
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Bozüyük Mahallesi'ndeki evden elinde bıçakla, kan lekeleri olan kıyafetlerle çıkan şüpheliyi gören çevredekiler, içeri girdiklerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi gördü.
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İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, kolları bağlı, boynunda bıçak yarası olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Jandarma ekiplerince, yalnız yaşayan ev sahibi Sacit Şimşek'e (68) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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ZANLI OTOGARDA YAKALANDI
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet şüphelisi olduğunu belirledikleri U.A'nın yakalanması için polisten destek istedi.
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Polis ekipleri, şüphelinin Yatağan Otogarı'ndan minibüsle Menteşe ilçesine gittiği bilgisine ulaştı.
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Menteşe Otogarı'nda güvenlik önlemi alan ekipler, minibüste yakaladıkları şüphelinin üzerinde sahte kimlik ve suç aleti bıçağı ele geçirdi.