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Muğla'da evinde yalnız yaşayan yaşlı adam bıçaklanarak öldürüldü

29 Ocak 2017 Pazar, 12:06:44

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Sacit Şimşek, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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    Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Sacit Şimşek, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. cinayet şüphelisi olduğunu belirledikleri U.A., Menteşe Otogarı'nda suç aleti bıçakla yakalandı.

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    Bozüyük Mahallesi'ndeki evden elinde bıçakla, kan lekeleri olan kıyafetlerle çıkan şüpheliyi gören çevredekiler, içeri girdiklerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi gördü.

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    İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, kolları bağlı, boynunda bıçak yarası olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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