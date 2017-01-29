Beylikdüzü'ndeki TÜYAP'ta açılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtım için getirilen ‘Tank' isimli damızlık olarak beslenen 90 santim omuz yüksekliğinde, 95 kilo ağırlığındaki ‘Aksaray Malaklısı' olarak bilinen 2.5 yaşındaki çoban köpeğine 25 bin TL önerildi. Ancak, sahibi satmaya yanaşmadı.



EMITT'teki Aksaray standında Ihlara Belediye Başkanı İsmail Yılmaz, Ihlara Vadisi'nin tanıtımını yapmaya çalıştı. Aksaray standının yanından geçenler iri yapısına rağmen oldukça uysal durak, hatta kendisini sevenlere ön patisini uzatarak tutmalarını isteyen Cengiz Yıldırım'a ait ‘Tank' ve Gökhan Öcal'ın yanındaki ‘Alabey' isimli köpekleri görenler onların fotoğraflarını çekmeye ve sevmeye çalıştı.



Yerli Irklar Köpek Federasyonu'na bağlı Aksaray Malaklı Çoban Köpeği Yetiştirme Derneği Başkanı Cengiz Yıldırım, fuarda tanıttığı ‘Tank' isimli Aksaray Malaklısı'na her türlü yemeği verdiklerini ancak, özellikle arpa unu, yumurta ve süt karışımından elde ettikleri ‘Yav' olarak nitelendirdikleri yemeği verdiklerini söyledi.





Yıldırım, ziyaretçilerin isteği üzerine bir arkadaşı ile birlikte güçlükle arka ayakları üzerinde ‘Tank'ı güçlükle kaldırdı. Cengiz Yıldırım, ömürleri 10-12 yıl olan köpekler ile ilgili şunları anlattı:



"Bunlar cigado dediğimiz 85-95 santimetrelik omuz yüksekliğine sahiptirler. Ortalama ağırlıkları 85-100. 120 kilo olanı da var bu köpeklerin. Aksaray Malaklısı yerli ırkların en irilerindendir. Bunları Aksaray'da bir çok arkadaşımıza ait çiftliklerle yetiştirmeye çalışıyoruz saf ırk olarak kalmasını hedefleyerek bunları yetiştiriyoruz. 2 aylık, anne sütünden kesilmiş ve yavruları 2-5 bin TL arasında değişiyor. Tüm aşıları yapılmıştır. Bunların büyükleri de 10-50 bin TL'ye kadar hala bundan 3 sene önce 75 bin TL'ye sattığımız köpeklerimiz var. Çok değerli, çok sadık, insancıl bir hayvan. Çok aşırı bir ilgi isteyen bir hayvan değil. Ufak bir ilgide çok hassas. Buraya gelen insanlarla, çocuklarla hemen kaynaşıp onlara kendini sevdiren hayvanlar. Bunun adı ‘Tank'. Çok benzediği için dedesinin ismini verdik. Ayrıca tank kadar iri bir hayvanımız. Yaklaşık 90 santim omuz yüksekliğinde, şu anda 95 kilo civarında. Biz bunu satmıyoruz. Dün bir arkadaşımız 25 bin TL önerdi. Vermedik. Çünkü damızlık olarak kullanıyoruz bu hayvanı."





"80 YAVRUYU GERÇEKTEN SEVİP, KOLLAYAN DEĞERİNİ BİLEN İNSANLARA VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Damızlık olarak besledikleri bu hayvanların kendileri maddiyattan daha önemli olduğunu anlatan Yıldırım, "Benim çiftliğimde 8 dişi var. Bunlar yılda 2 kere yavrular. Ortalama 5 yavru getirmiş olsalar 1 doğumda 40, Yılda 80 yavru eder. Bu 80 yavruyu yetiştirip Türkiye'nin çeşitli illerine isteyen arkadaşlarımıza köpek dostlarımıza bunları gerçekten sevip, kollayan değerini bilen insanlara vermeye çalışıyoruz. Aksaray valimiz, belediye başkanımız, mülki amirlerimiz özellikle Kültür Müdürümüz Mustafa bey bu işe çok büyük emek veriyor. Fedakarlık yapmaya, bu köpekleri üretmeye çalışıyoruz" dedi.



Aksaray standındaki Gökhan Öcal'a ait diğer malaklı köpek ‘Alabey', sahibinin yanına getirmeye çalıştığı ‘Tank'ı görünce uzun süre havlayarak tepki gösterdi.