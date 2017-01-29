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Konya'da tartıştığı karısını 8 yerinden bıçakladı

29 Ocak 2017 Pazar, 12:47:05

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    Konya'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, tartıştığı karısını 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. 

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    Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. 

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    İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet B. (44) eşi Nevim B. (38) ile arasında çıkan tartışmadan sonra karısını 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. 

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