GÜNDEM
Konya'da tartıştığı karısını 8 yerinden bıçakladı
29 Ocak 2017 Pazar, 12:47:05 | Güncelleme: 13:11:52
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Konya'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, tartıştığı karısını 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
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Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi.
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İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet B. (44) eşi Nevim B. (38) ile arasında çıkan tartışmadan sonra karısını 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
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Karısını bıçaklayan Ahmet B. olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Nevim B.'nin oğlu ve komşusu tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altındı.
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Evden kaçan Ahmet B. de bir süre sonra evlerinin yakınındaki Köprübaşı Polis Merkezine giderek polise teslim oldu.
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Nevin B. polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin psikolojik sorunları olduğunu ve ilk kavgaları olmadığını söylediği öğrenildi.
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Kavga esnasında kendisi de kolundan yaralanan şüpheli koca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.