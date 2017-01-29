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Adapazarı
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Adapazarı'nda otomobil hemzemin geçitte rayların üzerinde kaldı

Çevredekilerin ep telefonu ile görüntülediği olayda, hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobil, bariyerler kapanınca rayların üzerinde kaldı. Soğukkanlı davranan sürücü, geri manevrayla aracını bariyerlere yanaştırmayı başardı

29 Ocak 2017 Pazar, 13:52:09 Güncelleme: 13:54:46 DHA

Adapazarı'nda, hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobil, bariyerlerin kapanmasıyla rayların üzerinde kaldı. Sürücü geri manevra yaparak aracını bariyerlere yanaştırırken, tren hemen önünden geçti.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi 922. Sokak üzerinde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenen olayda, otomobil hemzemin geçitten geçmeye çalışırken bariyerler kapandı.

Sürücü, Adapazarı ile Arifiye ilçeleri arasında yolcu taşıyan tren üstüne doğru gelirken büyük bir soğukkanlılıkla geri manevra yaparak aracını bariyerlere doğru yanaştırdı.

Sürücü aracını rayların üstünden çekerken, tren hemen önünden geçti. Trenin geçmesiyle birlikte bariyerler açılırken, otomobil sürücüsü de yoluna devam etti.

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