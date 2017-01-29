Kilis'te bir kişi evinde donmak üzereyken bulundu

Kilis Belediyesi ekiplerince yürütülen evde bakım hizmeti kapsamında, kimsesiz 82 yaşındaki Ahmet Çalışkan, evinde donmak üzereyken bulundu ve hastaneye götürülerek tedavi ettirildi.

Kilis Belediyesi tarafından yürütülen evde bakım hizmeti yapan görevliler, Ahmet Çalışkan, 10 gün önce ziyaret etmek istedi. Ancak, yalnız yaşayan Çalışkan'ın kapıyı açmaması görevlileri şüphelendirdi. Kapıyı kırarak içeri giren belediye görevlileri, yaşlı adamı yorganın altında soğuktan donmak üzereyken buldu.

Çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Ahmet Çalışkan, tedavisi yapılarak taburcu edildi. Belediye görevlileri hastanedeki tedavi sürecinin ardından yeniden evinde yemek götürerek ziyaret ettikleri Çalışkan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çalışkan ise görevlilere duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Benim kimsem yok. Eğer siz gelmeseydiniz 10 gün önce ölmüş olacaktım. Allah sizden razı olsun" diyerek dua etti.