29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
kilis, Ahmet Çalışkan
GÜNDEM

Kilis'te bir kişi evinde donmak üzereyken bulundu

Kapıyı kırarak içeri giren belediye görevlileri, yaşlı adamı yorganın altında soğuktan donmak üzereyken buldu

29 Ocak 2017 Pazar, 15:28:10 Güncelleme: 15:51:42 DHA

Kilis Belediyesi ekiplerince yürütülen evde bakım hizmeti kapsamında, kimsesiz 82 yaşındaki Ahmet Çalışkan, evinde donmak üzereyken bulundu ve hastaneye götürülerek tedavi ettirildi.

Kilis Belediyesi tarafından yürütülen evde bakım hizmeti yapan görevliler, Ahmet Çalışkan, 10 gün önce ziyaret etmek istedi. Ancak, yalnız yaşayan Çalışkan'ın kapıyı açmaması görevlileri şüphelendirdi. Kapıyı kırarak içeri giren belediye görevlileri, yaşlı adamı yorganın altında soğuktan donmak üzereyken buldu.

Çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Ahmet Çalışkan, tedavisi yapılarak taburcu edildi. Belediye görevlileri hastanedeki tedavi sürecinin ardından yeniden evinde yemek götürerek ziyaret ettikleri Çalışkan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çalışkan ise görevlilere duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Benim kimsem yok. Eğer siz gelmeseydiniz 10 gün önce ölmüş olacaktım. Allah sizden razı olsun" diyerek dua etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yaralı ÖSO askerleri Kilis'te
GÜNDEM

Yaralı ÖSO askerleri Kilis'te
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki harekat merkezine gitti
GÜNDEM

Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın harekat merkezinde
Bazı illerde okullara kar tatili
GÜNDEM

3 ilde okullara kar tatili
Kilis'te PKK/KCK operasyonu
GÜNDEM

Kilis'te PKK/KCK operasyonu
Mehmet Akif Ersoy: Gazze'de çocuklar yanlışlıkla ölmedi
GÜNDEM

"Gazze'de çocuklar yanlışlıkla ölmedi"
DEAŞ'la çatışmada 1 asker şehit oldu
GÜNDEM

Fırat Kalkanı'ndan acı haber
Kilis'te bir kişi evinde donmak üzereyken bulundu
GÜNDEM

EVİNDE DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU!
Fikri Işık: 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirilmiştir
GÜNDEM

"2015’TEN BUGÜNE 10 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Eski nişanlısının öldürdüğü Emine Çatal son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

BİR BABANIN EN ZOR ANI!
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Kardak'ı ziyaret etti
GÜNDEM

GENELKURMAY BAŞKANI KARDAK'I ZİYARET ETTİ!

Mehmet Akif Ersoy: Gazze'de çocuklar yanlışlıkla ölmedi
GÜNDEM

"GAZZE'DE ÇOCUKLAR YANLIŞLIKLA ÖLMEDİ"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Donald Trump'a tepki
GÜNDEM

CHP LİDERİNDEN TRUMP'A TEPKİ!