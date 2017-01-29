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DEAŞ'la çatışmada 1 asker şehit oldu

Harekat kapsamında Al Ghuz bölgesinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar sırasında bir asker şehit düştü

29 Ocak 2017 Pazar, 15:49:57 Güncelleme: 16:13:45 AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Al Ghuz bölgesinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, askerin, bugün saat 10.00 sıralarında gerçekleşen çatışmada şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 32 dakika önce
    Allahım ordularını muzaffer kıl
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