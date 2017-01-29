29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Samsun Emine Çatal
GÜNDEM

Eski nişanlısının öldürdüğü Emine Çatal son yolculuğuna uğurlandı

Eski nişanlısı Nihat Güney tarafından silahla başından vurularak öldürülen Emine Çatal'ın tabutunun üzerine gelin duvağı örtüldü

29 Ocak 2017 Pazar, 16:25:03 Güncelleme: 16:29:18

Samsun'da eski nişanlısı trarafından öldürülen 35 yaşındaki Emine Çatal, tabutunun üzerine gelin duvağı örtülüp gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'un İlkadım İlçesi'nde dün meydana gelen olayda 7 ay önce evlenmekten vazgeçtiğini söyleyerek nişan atan Emine Çatal'ı telefonla arayan eski nişanlısı 37 yaşındaki Nihat Güney, konuşmak istediğini söyledi. Emine Çatal'ın kaldığı babasının evine giden Nihat Güney, eski nişanlısıyla tartışmaya başladı.



ÖNCE EMİNE'NİN KAFASINA SONRA DA KENDİ KAFASINA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Güney, üzerinde bulunan tabancayla önce Emine Çatal'ın kafasına, sonra da kendi kafasına ateş ederek öldürdü. Günay, olay yerinde Çatal ise kaldırıldığı hastanede öldü.

Emine Çatal'ın cansız bedeni bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak önce baba ocağına getirildi.

Burada yakınlarından helallik alanıp dua edildi. Ardından cenazesi Karasamsun Merkez Camisi'ne getirildi. Tabutunda gelin duvağı örtülen Emine Çatal'ın babası İsmet ve annesi Ayşe Çatal taziyeleri kabul ederek gözyaşı döktü.

Emine Çatal'ın cenazesi, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Kalkanca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mehmet Akif Ersoy: Gazze'de çocuklar yanlışlıkla ölmedi
GÜNDEM

"Gazze'de çocuklar yanlışlıkla ölmedi"
DEAŞ'la çatışmada 1 asker şehit oldu
GÜNDEM

Fırat Kalkanı'ndan acı haber
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Kardak'ı ziyaret etti
GÜNDEM

Genelkurmay Başkanı Kardak'ı ziyaret etti!

Kilis'te bir kişi evinde donmak üzereyken bulundu
GÜNDEM

Evinde donmak üzereyken bulundu!
Orgeneral Akar, Ege'de gemileri denetledi
GÜNDEM

TSK, o kareleri paylaştı
Türk Hava Kuvvetleri'nin büyük değişimi
GÜNDEM

Nereden nereye...
Kilis'te bir kişi evinde donmak üzereyken bulundu
GÜNDEM

EVİNDE DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Donald Trump'a tepki
GÜNDEM

CHP LİDERİNDEN TRUMP'A TEPKİ!
Mehmet Akif Ersoy: Gazze'de çocuklar yanlışlıkla ölmedi
GÜNDEM

"GAZZE'DE ÇOCUKLAR YANLIŞLIKLA ÖLMEDİ"
Fikri Işık: 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirilmiştir
GÜNDEM

"2015’TEN BUGÜNE 10 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Kardak'ı ziyaret etti
GÜNDEM

GENELKURMAY BAŞKANI KARDAK'I ZİYARET ETTİ!

DEAŞ'la çatışmada 1 asker şehit oldu
GÜNDEM

FIRAT KALKANI'NDAN ACI HABER