29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Sayısal Loto Soma
GÜNDEM

Sayısal Loto talihlisinin kuponunu yatırdığı bayi Soma'da

Bu hafta yapılan çekilişte 6 bilen kişinin kuponunu yatırdığı Manisa'nın Soma ilçesindeki bayi memnuniyetini "Müşterilerim adına mutluyum" sözleriyle dile getirdi

29 Ocak 2017 Pazar, 16:35:50 Güncelleme: 16:37:40 AA

Manisa'nın Soma ilçesinde, Sayısal Loto bayiliği de yapan büfe sahibi Uğur Sazak, Milli Piyango İdaresince düzenlenen bu haftaki çekilişte 6 bilen talihlinin müşterilerinden biri olduğunu söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Sazak, "Bizim iş yerimizden bu ikramiyenin çıkması bizi sevindirdi. Müşterilerim adına da mutluyum, kazanan müşterim için de hayırlı olur, hayırlı işlerde kullanır. İnşallah ihtiyacı olan biridir. Bu bizim Soma ilçemizde 4'üncü büyük ikramiyemiz ama en büyüğü bu oldu." diye konuştu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen 1 kişi 1 milyon 684 bin 833 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mehmet Akif Ersoy: Gazze'de çocuklar yanlışlıkla ölmedi
GÜNDEM

"Gazze'de çocuklar yanlışlıkla ölmedi"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Donald Trump'a tepki
GÜNDEM

CHP liderinden Trump'a tepki!
Eski nişanlısının öldürdüğü Emine Çatal son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

Bir babanın en zor anı!
DEAŞ'la çatışmada 1 asker şehit oldu
GÜNDEM

Fırat Kalkanı'ndan acı haber
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Kardak'ı ziyaret etti
GÜNDEM

Genelkurmay Başkanı Kardak'ı ziyaret etti!

Kilis'te bir kişi evinde donmak üzereyken bulundu
GÜNDEM

Evinde donmak üzereyken bulundu!
Mehmet Akif Ersoy: Gazze'de çocuklar yanlışlıkla ölmedi
GÜNDEM

"GAZZE'DE ÇOCUKLAR YANLIŞLIKLA ÖLMEDİ"
DEAŞ'la çatışmada 1 asker şehit oldu
GÜNDEM

FIRAT KALKANI'NDAN ACI HABER
Fikri Işık: 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirilmiştir
GÜNDEM

"2015’TEN BUGÜNE 10 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Eski nişanlısının öldürdüğü Emine Çatal son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

BİR BABANIN EN ZOR ANI!
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Kardak'ı ziyaret etti
GÜNDEM

GENELKURMAY BAŞKANI KARDAK'I ZİYARET ETTİ!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Donald Trump'a tepki
GÜNDEM

CHP LİDERİNDEN TRUMP'A TEPKİ!