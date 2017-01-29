Atatürk Havalimanı'nda göçmen karmaşası

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Bütün sorumluluklarımı yaptım. Bana vizemin iptal olduğu söylediler. Tekrar konsolosluğa gitmemi önerdiler. Karım ve çocuğum iki yıldır orada yaşıyor. Bu ayın 27'sinde vizemi aldım. Trump'ın kararı ile aynı gün. Vizemi aldım ve biletimi aldım. Ancak iptal olduğu söylendi." diye konuştu.