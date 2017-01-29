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Atatürk Havalimanı'nda göçmen karmaşası

29 Ocak 2017 Pazar, 16:46:50 AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle bazı ülke vatandaşları için getirdiği ABD'ye giriş yasağı bazı yolcuların seyahatine engel oldu

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesini onaylamasının ardından ABD'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen yolculardan bir kısmı uçağa alınırken, bazılarının binişine izin verilmedi.

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    Karar doğrultusunda Suriye, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somali'den bazı yolcuların ABD'ye gitmek üzere uçağa binmesine izin verilmediği belirtildi.

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    Yetkililer, daha önce de ABD'nin özel güvenlik politikası kapsamında bazı yolcuların ülkeye girişinin engellendiğini anımsattı.

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