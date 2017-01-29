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Çiğli, cinayet
GÜNDEM

İzmir'deki cinayette emlakçıya 10 bin lira ceza

Çiğli ilçesinde olayın yaşandığı daireyi kiralayan emlakçıya, kolluk kuvvetlerine bilgi vermediği gerekçesiyle 10 bin lira ceza kesildi

29 Ocak 2017 Pazar, 16:50:53 Güncelleme: 17:01:30 AA

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişinin yeğenini silahla öldürdükten sonra intihar ettiği olayla ilgili, daireyi kiralayan emlakçıya 10 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Egekent Mahallesi 8846 Sokak'ta Turan Sert'in (35), yeğeni Şeyma Soyuipek'i (23) tabancayla öldürüp intihar etmesiyle ilgili araştırma yapan polis ekipleri, olayın yaşandığı daireyi kiralayan emlakçı M.H'ye ulaştı.

M.H'nin, 22 Kasım'da yürürlüğe giren 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki "Özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadır.'' hükmünü yerine getirmediği tespit edildi.

Bu kapsamda, Kimlik Bildirme Büro Amirliği ekiplerince M.H'ye 10 bin lira ceza kesildi. Kaymakamlığa gönderilen cezanın henüz onaylanmadığı bildirildi.

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