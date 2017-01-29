Dur ihtarına uymayan Afganlar Aksaray polisini teyakkuza geçirdi

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak araçla kaçan Afganistan uyruklu 2 şüpheli emniyeti alarma geçirdi. Polis ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu 2 şüpheli polis merkezi önünde kıstırılarak yakalanırken, sürücünün ehliyetsiz olduğu ve bu nedenle kaçtığı tespit edildi.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan polis ekipleri hafif ticari bir kamyonetten şüphelendi. 2 kişinin bulunduğu 68 KE 302 plakalı araca polis dur ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliler ve polis arasında kovalamaca başladı. Aracın durmaması üzerine aracı takip eden polis ekipleri durumu merkeze bildirdi. Bunun üzerine adeta bütün emniyet alarma geçerek aracın peşine düştü.

Cadde ve kavşaklar tutuldu, yollarda depolama yapıldı. Şehir merkezi ve mahallelerde yaşanan nefes kesen kovalamacanın bazı sahneleri kameralara da yansıdı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç Aksaray Polis Merkezi önünde diğer araçlarla kıstırılarak durduruldu. Polis ekipleri, güvenlik için araç içerisindeki Afganistan uyruklu sürücü Vahidullah Özbek (22) ve Rahmedullah Ayveri (26) isimli 2 şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Şüpheliler kelepçelendikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araçta geniş çaplı arama yapıldı. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, şüphelilerin yapılan sorgusunda ehliyetsiz oldukları için kaçtıkları tespit edildi. Araç sürücüsü Vahidullah Özbek, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülürken ehliyetinin olmadığı ve bu nedenle kaçtığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.