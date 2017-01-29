29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Aksaray, Afganistan
GÜNDEM

Dur ihtarına uymayan Afganlar Aksaray polisini teyakkuza geçirdi

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak araçla kaçan Afganistan uyruklu 2 şüpheli emniyeti alarma geçirdi

29 Ocak 2017 Pazar, 17:49:29 Güncelleme: 17:54:11 İHA

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak araçla kaçan Afganistan uyruklu 2 şüpheli emniyeti alarma geçirdi. Polis ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu 2 şüpheli polis merkezi önünde kıstırılarak yakalanırken, sürücünün ehliyetsiz olduğu ve bu nedenle kaçtığı tespit edildi.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan polis ekipleri hafif ticari bir kamyonetten şüphelendi. 2 kişinin bulunduğu 68 KE 302 plakalı araca polis dur ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliler ve polis arasında kovalamaca başladı. Aracın durmaması üzerine aracı takip eden polis ekipleri durumu merkeze bildirdi. Bunun üzerine adeta bütün emniyet alarma geçerek aracın peşine düştü.

Cadde ve kavşaklar tutuldu, yollarda depolama yapıldı. Şehir merkezi ve mahallelerde yaşanan nefes kesen kovalamacanın bazı sahneleri kameralara da yansıdı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç Aksaray Polis Merkezi önünde diğer araçlarla kıstırılarak durduruldu. Polis ekipleri, güvenlik için araç içerisindeki Afganistan uyruklu sürücü Vahidullah Özbek (22) ve Rahmedullah Ayveri (26) isimli 2 şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Şüpheliler kelepçelendikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araçta geniş çaplı arama yapıldı. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, şüphelilerin yapılan sorgusunda ehliyetsiz oldukları için kaçtıkları tespit edildi. Araç sürücüsü Vahidullah Özbek, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülürken ehliyetinin olmadığı ve bu nedenle kaçtığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Aksaray'da çamaşır sulu poşetten esrar çıktı
GÜNDEM

Çamaşır sulu poşetten esrar çıktı
TOKİ evlerini kiraya verenlerin sözleşmelerini feshetti
GÜNDEM

TOKİ o evleri boşalttırdı
Aksaray'da ekmek fırınında saf alüminyum ele geçirildi
GÜNDEM

Aksaray'da ekmek fırınında ele geçirildi!

45 gündür aranan Ferhan Örün'ün cesedine ulaşıldı
GÜNDEM

45 gündür aranıyordu cesedi bulundu
Annesi bayılınca gözyaşlarıyla olayı anlattı
GÜNDEM

Annesi sinir krizi geçirdi, olayı gözyaşlarıyla ...
Milli Savunma Bakanı Işık: En büyük dış yardım programını Afganistan'da yürütüyoruz
GÜNDEM

"En büyük dış yardım programını Afganistan'da ...
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Kardak'ı ziyaret etti
GÜNDEM

GENELKURMAY BAŞKANI KARDAK'I ZİYARET ETTİ!

Dur ihtarına uymayan Afganlar Aksaray polisini teyakkuza geçirdi
GÜNDEM

AKSARAY EMNİYETİ ALARMA GEÇTİ! İKİ AFGAN KAÇTI, POLİS KOVALADI
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Türkü Söyledi
GÜNDEM

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NABİ AVCI TÜRKÜ SÖYLEDİ
DEAŞ'la çatışmada 1 asker şehit oldu
GÜNDEM

FIRAT KALKANI'NDAN ACI HABER
İzmir'deki cinayette emlakçıya 10 bin lira ceza
GÜNDEM

İZMİR'DEKİ CİNAYETTE YENİ GELİŞME!

Mehmet Akif Ersoy: Gazze'de çocuklar yanlışlıkla ölmedi
GÜNDEM

"GAZZE'DE ÇOCUKLAR YANLIŞLIKLA ÖLMEDİ"