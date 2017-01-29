Fırat Kalkanı şehidi Ayhan Elmacı'nın acı haberi baba evine ulaştı

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Bir kardeşi olduğu öğrenilen şehit Elmacı'nın, en son 5 ay önce memlekete geldiği, kısa süre önce de halası Fadime Demir ile telefonla görüştüğü ve ''Sizinle oturup çay içmeyi çok özledim'' dediği öğrenildi.