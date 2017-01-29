Fırat Kalkanı şehidi Ayhan Elmacı'nın acı haberi baba evine ulaştı
29 Ocak 2017 Pazar, 18:07:13 | Güncelleme: 18:25:01
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görevli olan ve çatışmalarda şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın İzmir'deki baba ocağında yas var
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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Al Ghuz bölgesinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın (29) İzmir'deki baba evinde yas var.
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Elmacı'nın şehadet haberi, Menderes ilçesi Bulgurca Mahallesi 6801 Sokak'ta ikamet eden baba Salim Elmacı'ya (47) sağlık ekipleri eşliğinde yetkililerce verildi.
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Gözyaşı döken baba ile anne Cennet'in ayrı olduğu ve annenin Tire ilçesinde yaşadığı öğrenildi.
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Şehidin baba evinin kapısına Türk bayrakları asıldı, şehidin yakınları baba evine taziyeye geldi.
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Bu arada, baba Salim Elmacı'nın kardeşi Ali ve şehidin anneannesi Hatice Elmacı ile aynı evde yaşadığı belirtildi.
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Bir kardeşi olduğu öğrenilen şehit Elmacı'nın, en son 5 ay önce memlekete geldiği, kısa süre önce de halası Fadime Demir ile telefonla görüştüğü ve ''Sizinle oturup çay içmeyi çok özledim'' dediği öğrenildi.
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CENAZESİ İZMİR'E GÖNDERİLDİ
Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Al Ghuz bölgesinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'e gönderildi.
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Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.
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Törene Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, MHP İl Başkanı Ali Muhittin Taşdoğan, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci katıldı.
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Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında cenaze arabasından alınarak Türk Yıldızlarına ait uçağa konuldu.
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Şehit Elmacı'nın mesai arkadaşları da şehide ait özel eşyalar ve ailesine sunulacak bayrakla uçağa bindi.