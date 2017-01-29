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Fırat Kalkanı şehidi Ayhan Elmacı'nın acı haberi baba evine ulaştı

29 Ocak 2017 Pazar, 18:07:13

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görevli olan ve çatışmalarda şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın İzmir'deki baba ocağında yas var

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    Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Al Ghuz bölgesinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın (29) İzmir'deki baba evinde yas var.

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    Elmacı'nın şehadet haberi, Menderes ilçesi Bulgurca Mahallesi 6801 Sokak'ta ikamet eden baba Salim Elmacı'ya (47) sağlık ekipleri eşliğinde yetkililerce verildi.

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    Gözyaşı döken baba ile anne Cennet'in ayrı olduğu ve annenin Tire ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

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