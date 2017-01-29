Başbakan Yardıcısı Veysi Kaynak'tan sığınmacılara iyi haber

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Çobanbey'de AFAD olarak oluşturacağımız lojistik depolarla Türkiye'den gelen yardım malzemelerini o depoda toplamak istiyoruz. Bunun içerisinde soğuk hava depoları olacak, diğer kuru gıda depoları olacak." dedi.

Kaynak, özel bir tesiste "Kahramanmaraş Üniak Akliselim Gençlik Teşkilatı" üyeleriyle bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Çay'ın da hazır bulunduğu toplantıda, gençlerle sohbet etti, onlara tavsiyelerde bulundu ve dünya gündemini yakından takip etmelerini istedi.

Dünyadaki bir kısım devletlerin "vekalet savaşı" verdiğine işaret eden Kaynak, şöyle devam etti:

"Açıkça ortada yoklar. Destekleri var, silahları var, paraları var. Arkasında onların kullandıkları terör örgütlerini kendilerine modern tabirle partner seçmişler. O terör örgütlerini kendilerinin vekili olarak savaştırıyorlar. Şimdiki geldiğimiz nokta bu. Bir taraftan ekonomik savaşla netice alma çalışmaları, çatışmaları var. Bir yandan da vekalet savaşları var. Bakın durup dururken dünyada ekonomik olarak bir küçülme yokken, dünyada üretim durmuyorken, sanayi çarkları dönüyorken, dünyada nüfus artıyorken, petrolün varil fiyatı 140 dolardan 25 dolarlara neden düştü? Yani yeni petrol yatakları, yeni petrol kuyuları mı keşfedildi? Hayır. Petrolün yerine başka enerji kaynağı mı bulundu, keşfedildi? Hayır. Dönüp bakıyorsunuz. Petrolün fiyatını düşürenler Ortadoğu'da petrol üreten Müslüman ülkelerin ekonomilerini çökertmişler. Suudi Arabistan, gerçekten büyük bir ekonomik krizle boğuşuyor."

"11 Eylül'de ABD'de hala failinin, yani hala sebebinin, yönlendirenlerin kim olduğu, ne olduğu bilinmeyen Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini uçakla tahrik ettiler, 5 binden fazla insan öldü" diyen Kaynak, onun faturasının Suudi Arabistan'a kesildiğine değindi.

Kaynak, şunları kaydetti:

"Böyle soyut, maddi delille, vakayla delillendirilemeyen bir suç olamaz ama tuttular dediler ki '11 Eylül'ün arkasında Suudi Arabistan olabilir.' Amerikan kongresinin ardından bir karar aldılar. Şimdi düşününün ki 800 trilyon dolar paranın akıbeti belirsiz. Bunu da ayrıca düşünmeliyiz. Ne yatırım yapabiliyorlar, ne kullanabiliyorlar. Düşünün ki kendi topraklarında bu kadar petrol üretmiş, satmış, parasını Amerika'nın bankalarına depolamış. İslam dünyasının da Suudi Arabistan halkının perişanlığı da hepimizin gözünün önünde. Ekonomik savaşla netice almaya çalışılıyor. Türkiye'nin de bugün içinde bulunduğu durum bunun başka versiyonudur."

Kaynak, daha sonra Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Geçici Barıma Merkezini ziyaret etti.

Burada Kaymakam Mehmet Türköz'den brifing alan Kaynak, Türkiye'nin gündemi ne olursa olsun insani duruşunu değiştirmeyeceğini söyledi.

"ÇOBANBEY'DE AFAD LOJİSTİK DEPOSU KURULACAK"

Türkiye'nin "kendi kabuğunun içerisinde faaliyette bulunan bir ülke" olmadığını vurgulayan Kaynak, Türkiye'nin, nerede bir muhtaç, mazlum, masum, Müslim, gayrimüslim, dinine, ırkına, cinsine bakmadan bir yardım eli uzatan varsa o eli asla karşılıksız bırakmadığına dikkati çekti.

Kaynak, şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak, Fırat Kalkanı Harekatı'yla oluşan bu güvenli bölgede oradaki insanların da iaşelerine gayret etmek durumundayız. Burası bizim egemenlik sahamızda değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orada çok başarılı bir operasyon yaptı ve yapmaya devam ediyor. Orada yerel meclisler var. Şimdi Çobanbey'de AFAD olarak oluşturacağımız lojistik depolarla Türkiye'den gelen yardım malzemelerini o depoda toplamak istiyoruz. Bunun içerisinde soğuk hava depoları olacak, diğer kuru gıda depoları olacak. Oradan Suriye'deki Cerablus ile Azez arasındaki insani yardımları biz koordine etmeye çalışacağız. İlk etapta AK Parti milletvekilleri, topladıkları 752 bin lirayı AFAD'a bağışladı. Bununla 10 bin gıda paketi alacağız. Azez ile Cerablus arasında yaşayan yaklaşık 550 bin insana desteğe başlayacağız. Biz bunları yaparken, güvendiğimiz kaynak dış kaynak değil. Dışarıdan yapılacak yardımlar değil. Güvendiğimiz kaynak tamamen kendi milletimiz. Kendi duyarlı, cömert milletimiz."

SIĞINMACILAR İÇİN KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİM BİNASI, ADANA'DA SERA YAPILACAK

Türkiye'nin sığınmacıların barındırma ve yeme içme gibi ihtiyaçlarının yanı sıra gelecekleriyle de ilgilendiğini belirten Kaynak, "Türkiye, belki baştan bunu geçici bir hadise olarak gördü. 11 Nisan'da ilk mültecinin sınırımızdan geçmesinin üzerinden 6 yıl geçmiş olacak. Bir tarafıyla önemli mesafeler katedildi. Milli Eğitim Bakanlığımız 900 bin civarındaki eğitim cağındaki çocuğumuzun şu anda 510 binini eğitim şemsiyesi altına aldı. Kahramanmaraş'ta 20 bin metrekarelik bir hazine arazisi var. Bu araziyi alıp daha büyük çaplı, hem ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir sektörde, hem meslek edindirme faaliyetinde kullanacağımız bir bina, hem de üretim binası yapmayı planlıyoruz. Osmaniye'de bir üretim departmanı planlıyoruz. Adana Geçici Barıma Merkezimizin yanına 50 dönümlük sera yapıyoruz. İstiyoruz ki hem meslek edinsinler, hem de bu bir rehabilitasyondur. Hem üretime katkı versinler. Dönüp gittiklerinde Suriye'de bir meslekleri olsun. Burada kalırlarsa ülkemize, milletimize faydaları olsun istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Geçici Barıma Merkezinde incelemelerde bulunan Kaynak, burada Suriyeli sığınmacılarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Kaynak, AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle Suriyeliler arasında oynanan futbol karşılaşmasının başlama vuruşunu yaptı.