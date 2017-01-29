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Van'da çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Van'da avlanmaya giden 3 kişiden 2'si hayatını kaybederken 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı

29 Ocak 2017 Pazar, 21:27:57 Güncelleme: 21:28:54 İHA

Van'ın Muradiye ilçesinde avlanmaya giden 3 kişinin üstüne çığ düştü. 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Yakıncak Mahallesi'nin üst kesimlerinde avlanmaya giden Murat ve Yakup Kaya ile Ercan Akparan'ın üstüne çığ düştü. Murat Kaya'nın kendi imkanlarıyla kurtularak haber vermesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından Yakup Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalarına ara vermeden devam eden AFAD ve jandarma ekipleri kısa süre sonra Ercan Akparan'ın da cesedine ulaştı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesinde bugün ava giden üç kişinin üzerine muhtemelen silah sesinin tetiklemesiyle çığ düştüğü belirtilerek, "İki vatandaşımız çığ altında kalmıştır. Çığ altındaki vatandaşlarımıza jandarma ve AFAD ekiplerince müdahale edilmiş, ancak her iki vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşılmıştır. Ayrıca dün Gürpınar ilçesi Yalınca bölgesi Kalkanlı köyünün yolunu açan Büyükşehir Belediyesi ekibinin üzerine çığ düşmesi sonucu dozerin takla atmasıyla bir operatör yaralanmış, jandarma ve AFAD ekiplerince yaralı kurtarılarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Yaralı operatörümüze acil şifalar, hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

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